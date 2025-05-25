Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Manavgat'ta motosiklet devrildi: 1 yaralı

Manavgat'ta motosiklet devrildi: 1 yaralı

09:5425/05/2025, الأحد
G: 25/05/2025, الأحد
IHA
Sonraki haber
Manavgat'ta motosiklete çarpmamak için fren yaptığı sırada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Manavgat'ta motosiklete çarpmamak için fren yaptığı sırada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Manavgat'ta aynı istikamette seyir halindeki motosiklete çarpmamak için fren yaptığı sırada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Atatürk Stadına giden yolda meydana geldi. Aydın T.'nin(17) kullandığı 07 BRZ 874 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde giderken yavaşlayan Faruk C. A.'nın (16) kullandığı 07 CBA 983 plakalı motosiklete çarpmamak için fren yaptığında stabilize yolda kayarak devrildi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edilirken, kazada yaralanan Aydın T., 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#Manavgat
#kaza
#Motor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı Ankara sürekli işçi alımı kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi