​Mandacılara rağmen büyüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı’na katılmak üzere resmi ziyarette bulunacağı Katar’a gitmeden önce dün Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklama yaptı. Erdoğan, “İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli bir şekilde devam edecektir. Bugün kardeşim Şeyh Temim’in anne ve babasıyla ailece akşam bir arada olacağız. Onlarla bir yemeğimiz olacak. Yarın da Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızı yapacağız.” ifadelerini kullandı.

MEHMETÇİK İLE HASBİHAL EDECEĞİZ

Görüşmelerde ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alma fırsatı olacağını belirten Erdoğan, ortak gündemlerinde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konularda da fikir teatisinde bulunacaklarını kaydetti.

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Erdoğan, görüşmelerin sonunda Türk Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaret edeceğini dile getirerek, “Türk Katar dostluğunun nişanelerinden kuvvet komutanlığımızda görev yapan Mehmetçiğimizle ve komutanlarla hasbihal edeceğiz.” dedi.

ASIL RAHATSIZLIK YATIRIM ÇEKMEMİZ

Türkiye ve Katar’ın son yıllarda karşılaştıkları bölgesel zorluklar karşısında güçlü duruşları sergilediklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölücü örgütün siyasi uzantısı ile işbirliği yapanların Katar’a ve Katarlı kardeşlerimizin yatırımlarına yönelik hazımsızlıklarının sebebi de budur. Bunların asıl rahatsızlığı Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırım çekmesi, Türk ekonomisinin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme temelleri üzerinde yükselmesidir. Yabancı ülke büyük elçiliklerine yazılan şikayet mektuplarında, uluslararası basına verilen hezeyan dolu demeçlerde bunun işaretlerine şahit oluyoruz. Biz son 19 yılda olduğu gibi gelecekte de sermaye ve yatırım düşmanı bu mandacılara rağmen ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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15MİLYAR DOLARLIK İŞ

Erdoğan, “Özellikle Türk iş adamlarına yönelik Katar’ın yaklaşımları altyapıda, üstyapıda çok çok yüksek rakamlardır. Bunların artarak devam edeceğine inancım tamdır. Şu an itibarıyla Türk iş adamlarına verilen Katar’daki işlerin tutarı yaklaşık 15 milyar dolar civarındadır.” dedi.

İŞÇİ VE İŞVERENİN AYAKTA DURMASI LAZIM

Bir gazetecinin, “Asgari ücret konusundaki son durum nedir? Bu hafta da görüşmeler gerçekleşecek. Sizin gönlünüzden geçen rakam nedir? ‘Çok büyük bir artış olacak.’ demiştiniz.” sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in heyetiyle birlikte gerek işçi, gerekse işveren kesimiyle bugün ve perşembe günü bu tür görüşmeleri yapacaklarını, bu görüşmelerle birlikte de bir yere varacaklarını söyledi.

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Yurt dışı ziyaretinden dönünce, bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir, bunları göreceklerini ifade eden Erdoğan, “Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, iş verenin de bu alınan kararla memnun olması lazım. Çünkü hep söylüyoruz ya yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme var" cevabını verdi.

Stokçuluğun üzerine üzerine gideceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin soru üzerine, en çok rahatsızlık duyduğu konunun stokçuluk olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: “Şu andaki cezai müeyyide çok düşük. Ben Mehmet Bey’e de söyledim, hazırlıklarınızı yapın, bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. Ondan sonra yine yapabiliyorsa yapsın bakalım stokçuluğu. Bedelini ağır ödeyecekler. Çünkü vatandaşımıza, hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz ‘Buyur yoluna devam et’ diyemeyiz.”

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Medeniyetler İttifakı’na ihtiyacımız daha fazla

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında hayatını kaybeden eski Portekiz Cumhurbaşkanı ve BM Medeniyetler İttifakı’nın ilk Yüksek Temsilcisi Jorge Sampaio’yu anma törenine video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında “İslam düşmanlığının, ırkçılığın, antisemitizmin ve yabancı karşıtlığının yükselişe geçtiği bu dönemde, Medeniyetler İttifakı’nın vizyonu ve savunduğu değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor” ifadelerini kullandı.