Gündem Mangal yaparken yangın çıkardılar
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Muğla Manavgat'ta mangal yaparken yangın çıkardılar

Mangal yaparken yangın çıkardılar

Muğla Manavgat’ta 1 buçuk hektar arazinin zarar gördüğü yangının, piknikçilerin mangal ateşinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi IHA
Yangının çıkış noktasındaki incelemede mangal yapan şahısların ızgaralarında hala etin olması dikkatlerden kaçmadı.
Yangının çıkış noktasındaki incelemede mangal yapan şahısların ızgaralarında hala etin olması dikkatlerden kaçmadı.

Manavgat Karacalar mahallesi Hacıisali mevki’inde arazide çıkan yangının mangal yüzünden çıktığı belirlendi.

1.5 hektar arazinin zarar gördüğü yangına orman işletmesine ait bir arazöz, 2 su tankı, bir ilk müdahale aracı ve 3 pikap ile Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye ile müdahaleye bulunuldu.

Izgarada etin olması dikkat çekti

Yangının sürdürülmesinin ardından yangının çıkış noktasındaki incelemede mangal yapan şahısların ızgaralarında hala etin olması dikkatlerden kaçmadı.

Manavgat orman işletme müdürü Sedat Çalış’ vatandaşlardan belediyeler tarafından belinlenen berber dışında piknik yapmamalarını ateş ve mangal yapmamalarını istedi.

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