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Manipülatif ilana rekor ceza

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe sahte ilanlara göz açtırmamakta kararlı. Kayıt dışı ve manipülatif ilan paylaşan 545 kişiye toplam 54,5 milyon lira ceza kesen bakanlık, piyasada adaletli ve rekabetçi bir ortam tesis etmek için elindeki bütün argümanları kullanmaya devam edeceğini duyurdu.

Ekonomi Servisi
04:00 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Ticaret Bakanlığı, emlak sektörüne yönelik denetimlerini artırarak sürdürüyor. Bakanlık, ilan sitelerinde vatandaşı aldatma amaçlı ilanlara göz açtırmıyor. Emlak sektöründe kayıt dışı ve manipülasyon amaçlı ilan paylaşan 545 kişiye 54 milyon 500 bin lira ceza kesildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, piyasada denge unsurunu bozabilecek her türlü eylem ve fiille ilgili inceleme ve denetimlere detaylı şekilde devam edildiği belirtildi.

TİTİZLİKLE İNCELİYORUZ

Emlak sektörüne yönelik adımlara değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bakanlık olarak spekülatif fiiller ile fahiş fiyata sebebiyet veren ilanlar, yanıltıcı reklamlar titizlikle incelenmektedir. Bu kapsamda, ilan platformlarında verilen satılık emlak ilanları inceleme altına alınmıştır. 1 Eylül'den bu yana verilen satılık emlak ilanlarında, ilanın yayımda olduğu dönemde fiyatında yüzde 100 ve üzeri artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketicileri mağdur eden 545 kişiye Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 14'üncü maddesindeki 'Taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari faaliyetlerde bulunamaz' hükmüne aykırı faaliyetleri nedeniyle kişi başına 100 bin lira olmak üzere toplam 54 milyon 500 bin lira para cezası verilmesine karar verilmiştir."

BÜTÜN ARGÜMANLARI KULLANACAĞIZ

Vatandaşları mağdur edebilecek her türlü ihtimalin Ticaret Bakanlığı'nca değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, gerekli incelemelerin de ivedilikle başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın, vatandaşların spekülatif fiyat artışlarından etkilenmesinin önüne geçmek, piyasada adaletli ve rekabetçi bir ortam tesis etmek için elindeki bütün argümanları sektör ve konu bazlı kullanılmaya devam edeceğinin altı çizildi.

Emlakta köpük kalkıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlak sektörüne ilişkin gerçekleştirilen denetimlere yönelik geçen hafta yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti: “Emlakta da etkisini gösterdi bu çalışmalarımız. Emlakta da satış fiyatlarında köpük büyük ölçüde kalktı. Şimdi bu sahte ilan yoluyla fiyat şişirmelerine karşı cezai ve caydırıcı tedbirler içeren yönetmeliğimiz 1 Kasım’da yürürlüğe girince piyasanın daha da gerileyeceğini göreceğiz.”



#Ticaret Bakanlığı
#Ömer Bolat
#İlan
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