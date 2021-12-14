Gündem Manisada evi adeta müzeye çevirdiler jandarmadan kaçamadılar
MANİSA

Manisa'da evi adeta müzeye çevirdiler jandarmadan kaçamadılar

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait mozaik ile farklı dönemlere ait bir çok tarihi eser ele geçirilirken, tarihi eserleri satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Manisa haberleri: Evi adeta müzeye çevirdiler jandarmadan kaçamadılar
Ele geçirilen tarihi eserler.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde bir evde kaçak kazı yapıldığı ve ev içerisinde bir çok tarihi eser olduğu istihbaratı üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. H.Ö. (62) ve M.Ö. (70) isimli şahısların yaşadığı evde yapılan aramalarda evin tabanının kazıldığı ve evden Roma dönemine ait taban mozaiği bulunduğu tespit edildi. Öte yandan evde yaşayan 2 şüphelinin buldukları taban mozaiğini çevrelerine pazarlayarak satmaya çalıştığı öğrenildi.

İHA

Ev değil adeta müze

Evin eklentilerinde yapılan aramalarda çıkan tarihi eserler ise şaşkınlığa neden oldu. Jandarma ekipleri tarafından ev ve eklentilerinde Roma dönemine ait taban mozaği, 3 adet Osmanlıca yazılı olduğu değerlendirilen çerçeve içerisinde belge, Bizans dönemine ait 1 adet tarihi küçük kazan, 1 adet kılıç, 2 adet kama, 2 adet barutluk, 2 adet metal sahın, 1 adet metal tabak, 2 adet metal yağdanlık, 1 adet kapı tokmağı, 1 adet sahın kapağı, 1 adet kapaklı ve kulplu bakraç, 3 adet kirkit, 1 adet pirinç kandil, 1 adet tarihi ütü, 2 adet halı makası, 1 adet kapaklı ve kollu kahve değirmeni, 2 adet boş kovan ve kazına kullanılan kürekler ele geçirildi.

İHA

Ele geçirilen tarihi eserler Manisa İl Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken H.Ö. ve M.Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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