Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Akhisar ve Turgutlu ilçeleri ile Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilere terör propagandası yaptıkları ve kendilerini DEAŞ mensubu olarak tanımladıkları belirlenen E.Y, M.E.İ, B.A. ile Suriye uyruklu A.Y, gözaltına alındı.