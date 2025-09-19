Yeni Şafak
Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

15:5819/09/2025, пятница
AA
Şüphelilerin, 8 Eylül 2025'te İzmir'de bir polis merkezi amirliğine düzenlenen silahlı saldırının failini övdükleri öne sürüldü.
Manisa merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Manisa'nın Akhisar ve Turgutlu ilçeleri ile Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilere terör propagandası yaptıkları ve kendilerini DEAŞ mensubu olarak tanımladıkları belirlenen E.Y, M.E.İ, B.A. ile Suriye uyruklu A.Y, gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 8 Eylül 2025'te İzmir'de bir polis merkezi amirliğine düzenlenen silahlı saldırının failini övdükleri öne sürüldü.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



#Manisa
#DEAŞ
#Akhisar
