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Manisa ve İzmir'de suç örgütüne operasyon: 38 gözaltı

Manisa ve İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 53 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 38 şüpheli, gözaltına alındı. 7 şüpheliyi yakalamak içinse çalışmalar sürüyor.

08:37 . 11/04/2023 الثلاثاء
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada jandarma ekipleri, suç örgütüne yönelik çalışma yaptı.


5 ay süren takibin ardından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'rüşvet' suçlarını işlediği tespit edilen şüpheliler belirlendi.

Harekete geçen jandarma, Manisa ve İzmir'de operasyon düzenledi. 53 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 38 şüpheli, gözaltına alındı. 7 şüpheliyi yakalamak içinse çalışmalar sürüyor.






#Manisa
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#Operasyon
#suç örgütüne operasyon
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