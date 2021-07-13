Gündem Manisada 6 farklı noktada çıkan orman yangınında sabotaj şüphesi
MANİSA

Manisa'da 6 farklı noktada çıkan orman yangınında 'sabotaj' şüphesi

Manisa'nın Kula ilçesindeki ormanlık alanda dün 6 farklı noktada orman yangını çıktı. Kontrol altına alınan yangında sabotaj ihtimali üzerinde durulduğu, çevredeki mahallelerin güvenlik kamerası kayıtlarının incelemeye alındığı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Manisada 6 farklı noktada çıkan orman yangınında sabotaj şüphesi
İki saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Kula'ya bağlı Ayazören Mahallesi'nin Mandal mevkiinde, dün saat 19.30 sıralarında 6 farklı noktada yangın çıktı. Alevleri fark eden yöre halkı 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirirken, bir yandan da yangın söndürme çalışması başlattı.

DHA

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangınlara müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangınla ilgili yangın söndürme helikopteri havadan destek sağladı.


DHA

Karadan sürdürülen çalışmalara ise Kula, Salihli, Demirci ve Alaşehir Orman İşletme şefliklerine ait 17 arazöz ve yaklaşık 40 personel, 1 helikopter, 1 iş makinesi, 2 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye ekibi katıldı.


DHA

İki saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.


Çakmak yaksalar yakalıyoruz
GÜNDEM
Çakmak yaksalar yakalıyoruz

DHA

15 HEKTAR KÜLE DÖNDÜ

15 hektarlık alan zarar gördüğü yangınla ilgili jandarma ekipleri, soruşturma başlattı. Sabotaj şüphesi üzerinde durulduğu, çevredeki mahallelerin güvenlik kamerası kayıtlarının incelemeye alındığı belirtildi.

Marmaris'teki orman yangını İHA'nın tespit ettiği ortaya çıktı
GÜNDEM
Marmaris'teki orman yangını İHA'nın tespit ettiği ortaya çıktı

İstanbul'da son 10 yılın en fazla orman alanı yandı
FOTOĞRAF 7
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Bu yıl İstanbul'un en büyük yeşillik ve ormanlık alanları adeta yangınlarla mücadele etti. Özellikle yaz aylarında Aydos Ormanları'nda peş peşe yangınlar çıktı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul'da son 10 yılın en çok yangını bu sene gerçekleşti. Çıkan yangınlar sonucunda ise en büyük kayıp, Heybeliada'daki ormanlık alanda oldu. Temmuz ayında çıkan yangında Heybeliada'da tam 6 hektar alan küle döndü.
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İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, İstanbul'un 10 yıllık istatistiğine baktığımız zaman ortalama 144 adet yangının çıktığını, 30 hektar da ormanlık alanın zarar gördüğünü görüyoruz. Geçen yıl bu dönemde 158 yangın ve 35 hektar ormanlık alan yanmış. Bu yıl ise 143 adet orman yangını çıkmış, toplamda da 62 hektar alan ormanlık alan zarar görmüş dedi.
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Çelik, bu yılki yangınlarda sabotaj ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, Yangın sayısı azaldı ancak yanan alan çoğaldı. Bu yıl iklimsel olarak daha kurak bir sezon geçirdik. Öte yandan çıkan yangınlarda da sabotaj ihtimali yüksek olan yangınlar da oldukça fazlaydı. Bu sene İstanbul'da çıkan 143 yangının 4 tanesinin sabotaj, yani failini bulduğumuz yangınlar. 2 tanesi Aydos Ormanları'nda, biri Çatalca'da, bir tanesi de İstanbul İşletmesi'nde çıkan yangındı. 74 yangın Aydos Ormanları dediğimiz Kartal ve Sultanbeyli sınırları içerisinde çıktı. Her yıl bu bölgede yangın çıkıyor ancak bu yıl çıkan yangınların daha çok zarar verdiğini görüyoruz dedi.
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Temmuz ayında Heybeliada'da çıkan yangında, tek seferde 6 hektarlık bir alanın küle döndüğünü söyleyen Çelik, Alansal olarak baktığımızda Heybeliada'daki yangında 6 hektar yandı. Burayı ağaçlandırmaya hazır hale getirdik, toprak temizlemesi devam ediyor. Bir yangın sadece oradaki ağacı yakmıyor. Oradaki ekosistemi, bütün canlıları yakıyor. Yanan alanın eski haline gelmesi en az 20 yıl sürüyor. İstatistiklere göre yüzde 17'si ihmal ve dikkatsizlik, yani mangal ateşi ya da söndürülmemiş ateş kaynaklı. Yüzde 3'ü kasıtlı, yüzde 80'ni de faili meçhul yangınlar. Bunlar da doğal nedenlerle değil. Bu yıl İstanbul'da çıkan yangınlarımızın tamamı insan kaynaklı. Son 10 yıl ortalamamızda İstanbul'da yanan alan 30 hektar civarında. Geçen yıl bu 35 hektar civarındaydı. Bu yıl 62 hektar alan yandı. Bu bizim için çok büyük bir alan diye konuştu.
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İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bu yılın 11 ayında Şile'de 10, Kanlıca'da 104, Bahçeköy'de 4, Çatalca'da 7 ve İstanbul'un çeşitli alanlarında 18 yangın çıktı. Bu yangınlardan dördünün kasıtlı olduğu, 24 tanesinin ihmal ve dikkatsizlik, 115'nin de faili meçhul olduğu belirtildi.
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İstanbul'da son 10 yılın en fazla orman alanı yandı
Türkiye'de ağaç dikme seferberliği artık 11 Kasım'da yani bugün gerçekleştiriliyor. Saat 11.11'de milyonlarda fidan toprakla buluşuyor. Özellikle bu yılı orman yangınları gölgesinde geçirdik. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul'un ormanlarında 2020 yılının ilk 10 ayında 143 yangın çıktı.


Bozcaada'da orman yangını
OYNAT 00:26
Bozcaada'da orman yangını
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Pavli Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 15.00'de yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangına 3 helikopter havadan müdahale ederken, orman ve belediye ekipleri de karadan söndürme çalışmaları yapıyor.


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