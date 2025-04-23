Manisa'da abartı egzoza ceza yağdı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 16 - 21 Nisan 2025 tarihleri arasında 35 ekip 46 personel ile 'Abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara' yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 2 bin 694 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 11'i abartı egzoz, 45'i yüksek ses, 334'ü de diğer kusurlardan olmak üzere toplam 380 araç ve sürücüsüne 1 milyon 915 bin 711 TL idari para cezası uygulandığı ve 73 aracın trafikten men edildiği bildirildi.