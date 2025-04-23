Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Manisa'da abartı egzoza ceza yağdı

Manisa'da abartı egzoza ceza yağdı

09:3223/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Abartı egzoza ceza kesildi
Abartı egzoza ceza kesildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik yapılan denetimlerde 73 araç trafikten men edilirken kusurlu görülen 380 araç ve sürücüsüne 1 milyon 915 bin 711 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 16 - 21 Nisan 2025 tarihleri arasında 35 ekip 46 personel ile 'Abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara' yönelik denetim gerçekleştirildi.


Yapılan denetimlerde 2 bin 694 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 11'i abartı egzoz, 45'i yüksek ses, 334'ü de diğer kusurlardan olmak üzere toplam 380 araç ve sürücüsüne 1 milyon 915 bin 711 TL idari para cezası uygulandığı ve 73 aracın trafikten men edildiği bildirildi.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada gürültü kirliliğine yol açacak egzoz kullanan motosiklet ve otomobiller üzerinde denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

#Manisa
#ceza
#Trafik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Üniversiteler yarın tatil mi? 24-25 Nisan'da üniversiteler tatil oldu mu?