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Manisa'da düğün yemeği 10 kişiyi hastanelik etti

Manisa’nın Akhisar ilçesinde düğün evinde ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 10 kişi, hastaneye başvurdu.

07:13 . 21/08/2023 Pazartesi
DHA
Polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

Polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

Akhisar’ın Selvili Mahallesi'nde, iddiaya göre düğün yemeğine katılanlardan 10 kişi, verilen yemekten yedikten sonra rahatsızlandı.


Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne mide ağrısı, ishal ve baş dönmesi şikayetleriyle başvuran 10 kişi, gıda zehirlenmesi tanısıyla tedavi altına alındı.

Hastaneye başvuranların ayakta tedavi edildiği, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.





#Manisa
#Akhisar
#Düğün yemeği zehirlenme
1 saat önce
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