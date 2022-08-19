Gündem Manisada feci kaza 17 yaralı
MANİSA

Manisa’da feci kaza: 17 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Manisa’da feci kaza: 17 yaralı
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Salihli’den aldığı işçileri Alaşehir’e götüren M.A. idaresindeki 45 J 5047 plakalı işçi servisine Kavaklıdere Mahallesi mevkiinde saat 00.45 sıralarında A.B. idaresindeki 45 AEZ 344 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle işçi servisinde bulunan 14 işçi ve şoför ile otomobildeki 2 kişi olmak üzere toplam 17 kişi hafif şekilde yaralandı. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Türkiye’de 6 ayda trafik kazalarının bilançosu: 945 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da beş aracın karıştığı zincirleme kaza
FOTOĞRAF 13
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Kaza, saat 06.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı Dudullu yolunda meydana geldi.
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Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 3 servis minibüsü ve iki otomobilin karıştığı kazada servis minibüsünde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
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Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yaralılara, bölgeye gelen ambulansla ilk müdahale ayakta yapıldı.
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Polis ekipleri kaza yapan araçları birbirinden ayırmakta zorluk çekti. Kaza nedeniyle Kayışdağı Dudullu yolunda yoğun trafik oluştu.
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Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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Görgü tanığı Semih Düzdağ, ”Yolun kaygan olması ve virajın keskin olmasından dolayı yaşanan zincirleme trafik kazası. Burada zaten hafif bir yağmurda bu kazalar oluyor. Yine aynı şekilde bir kaza oluşmuş bu konuda yetkililerin herhangi bir çalışması yok dedi.\"
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İstanbul'da beş aracın karıştığı zincirleme kaza
Maltepe Başıbüyük mahallesi Kayışdağı Dudullu yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan zemin nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kaza nedeniyle Kayışdağı Dudullu yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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