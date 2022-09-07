Gündem Manisada feci kaza 7 yaralı
MANİSA

Manisa’da feci kaza: 7 yaralı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Kırkağaç’ın Yağmurlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (46) idaresindeki plakası belirlenemeyen araç ile karşı yönden gelen C.E. (28) yönetimindeki 45 AGH 163 plakalı araç, Ova Cami mevkisinde çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralanırken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

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Haber Merkezi İHA
Manisa’da feci kaza: 7 yaralı
Manisa'da kaza

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Kırkağaç’ın Yağmurlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (46) idaresindeki plakası belirlenemeyen araç ile karşı yönden gelen C.E. (28) yönetimindeki 45 AGH 163 plakalı araç, Ova Cami mevkisinde çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralanırken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi.
Araç sürücüleri C.E. ve H.K. ile iki araçta yolcu olarak bulunan A.G. (5), A.G. (10), C.E. (28), S.K. (38) ve F.D. (68) yaralanarak ambulansla Soma ve Akhisar Devlet Hastanelerine kaldırıldılar.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anını kaydetti 'Geçirdiğim kaza' başlığıyla sosyal medyada paylaştı
OYNAT 00:47
Kaza anını kaydetti 'Geçirdiğim kaza' başlığıyla sosyal medyada paylaştı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı kazanın, araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada yaralanan sürücülerden Necmi Çakır, bu anları 'Geçirdiğim kaza' başlığıyla sosyal medyadan paylaştı.

Antalya’da feci kaza: Yolun karşısına geçmek isteyen üç kadın hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 14
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Kaza, saat 21.00 sıralarında Finike- Kumluca karayolunda meydana geldi. T.K. yönetimindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen A.A. (75), F.K. (63) ile Z.K.'ye (64) çarptı.
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3 kadın da çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve posi ekibi sevk edildi.
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Kaza yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise 3 kadının da yaşamını yitirdiği belirlendi.
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A.A., F.K. ve Z.K.'nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Otomobil sürücüsü T.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
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