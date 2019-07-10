Gündem Manisada katliam gibi kaza 6 ölü, 20 yaralı
MANİSA

Manisa'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 20 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otobüs, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada, 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kazada, sürücü Ahmet Yuca ile minibüsteki inşaat işçileri Çınar Baysak, Erol Kilit, Mehmet Yanar, Rahim Aydın ve Şeref Öktem yaşamını yitirdi, otobüsteki 20 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi AA
Yolcu otobüsü karşı yönden gelen panelvan minibüsle çarpıştı.
Yolcu otobüsü karşı yönden gelen panelvan minibüsle çarpıştı.

Adala Mahallesi'nde, Ahmet Yuca idaresindeki 45 LE 989 plakalı panelvan minibüs ile Mehmet Gök'ün kullandığı 40 AAF 250 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen 48 ABL 718 plakalı otomobil de minibüse çarptıktan sonra şarampole savruldu.

Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Ahmet Yuca ile minibüsteki inşaat işçileri Çınar Baysak, Erol Kilit, Mehmet Yanar, Rahim Aydın ve Şeref Öktem yaşamını yitirdi, otobüsteki 20 kişi de yaralandı.

Valilik açıklaması

Manisa Valiliğinden kazayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Salihli'den Köprübaşı'na giden yolcu otobüsünün karşı yönden gelen panelvan minibüsle çarpışması sonucu ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Panelvan minibüsle otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, panelvanda bulunan 6 kişi hayatını kaybetmiştir. Otobüste bulunan şu ana kadar tespit edilen 20 kişi de yaralanmış ve çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Yaralıların bir kısmı ayakta tedavi edilmiş olup, diğerlerinin tedavisi devam etmektedir. Yaralılar içinde hayati tehlikesi olan vatandaşımız bulunmamaktadır. Ayrıca panelvanın arkasından gelen ve kazaya karışan otomobilde ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Kaza sonucu vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileriz."
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