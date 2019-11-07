Gündem Manisada kiraz ve erik ağaçları çiçek açtı Meyve tutumuna geçtiler
MANİSA

Manisa'da kiraz ve erik ağaçları çiçek açtı

Manisa'da kiraz ve erik ağaçları çiçek açtı: Meyve tutumuna geçtiler

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kiraz ve erik ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu. Ağaçların mayısta da meyve vermeye başladığını vurgulayan Çetin, "Sonbahar'da, kasım ayında ilk defa meyve ağaçlarının çiçek açtığını gördüm. Hatta çiçek açmışlar, meyve tutumuna geçmişler" dedi.

Haber Merkezi AA
Salim Çetin
Salim Çetin

Manisa'nın ilçesine bağlı Osmancık Mahallesi'nde Salim Çetin'e ait meyve bahçesinde bulunan kiraz ve erik ağaçları, havaların sıcak gitmesi üzerine tomurcuklandıktan sonra, çiçeklenip meyveye durdu.

Ekildikten 46 yıl sonra çiçek açtı
HAYAT
Ekildikten 46 yıl sonra çiçek açtı

30 yıllık çiftçi olan Çetin, ilk defa ağaçların erken çiçek açtığını belirtti.

Alışılmış bir görüntü değil

Aynı zamanda mahallenin muhtarı da olan Çetin, yaptığı açıklamada, 30 yıldır çiftçilik yaptığını ve ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Görenler telefonuna sarıldı: Kasım ayında çiçek açtı
HAYAT
Görenler telefonuna sarıldı: Kasım ayında çiçek açtı

Erik ve kiraz ağaçları çiçek açtı.

Erik ve kiraz ağaçlarının normalde mart sonunda çiçek açtığını, mayısta da meyve vermeye başladığını vurgulayan Çetin, şunları belirtti:

"Dün tarlama çalışmaya geldiğimde kirazlar ve erikler çiçek açmış. Şaşırdım, Sonbahar'da, kasım ayında ilk defa meyve ağaçlarının çiçek açtığını gördüm. Hatta çiçek açmışlar, meyve tutumuna geçmişler. Bu görüntü alışılmış bir şey değil."
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