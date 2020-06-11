Manisa'da orman yangını: 50 dönüm alan zarar gördü

Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, 50 bin dönüm alana yayıldı.

Manisa'nın Turgutlu- Kemalpaşa Yolu üzerinde bulunan Kızılyokuş mevkisindeki arazide, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, 50 bin dönüm alana yayıldı.

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Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, 50 bin dönüm alana yayıldı.

Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü

Yangını gören çevredekiler, ilk müdahaleyi yaparak, itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Manisa Turgutlu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 9 arazöz, Turgutlu İtfaiye Amirliği'ne bağlı 2 arazöz, orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, 50 bin dönüm alana yayıldı.

İtfaiye ve orman ekiplerinin çalışmasıyla yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında zeytin ağaçları, çam ağaçları, üzüm bağı ve buğday alanı zarar gördü.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, 50 bin dönüm alana yayıldı.

Öte yandan aynı mevkide bulunan 150 bin hayvan kapasiteli tavuk çiftliğiyle ilgili yangında tehlike atlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, çiftliğe ulaşmadan söndürüldü.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, 50 bin dönüm alana yayıldı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, 50 bin dönüm alana yayıldı.

Çiftlik sahibi Cem Özdoğan, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Yangına müdahalede bulunmasaydık yanacaktık. İtfaiye ve orman ekipleri, kısa sürede bölgeye gelerek yangını söndürdü."