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MANİSA

Manisa’da park halindeki 12 aracın lastiğini kestiler

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, park halindeki 12 aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilerek patlatıldı. Sabah saatlerinde aracının lastiğini değiştiren Batuhan Kuyucugil, “Gece 1 civarlarında gelmişler, 12 aracın lastiğini patlatıp kaçmışlar. Alkollü olduklarını söylüyorlar. Komşumuz görmüş. Büyük ihtimal alkollüydü. Kapüşonlu biriymiş” dedi.

Haber Merkezi İHA
Araçların lastiklerini zanlılar patlattı.
Araçların lastiklerini zanlılar patlattı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Topçu Asım Mahallesi 3521 ve 3804 Sokak’ta gece saatlerinde park halindeki araçlarının lastiklerinin kesildiğini gören kişiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemede, 12 aracın lastiklerinin kesici ve delici aletlerle patlatıldığını tespit etti. Görgü tanıklarıyla birlikte bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kayıplara karışan zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Araçların lastiklerini zanlılar patlattı.

Sabah saatlerinde aracının lastiğini değiştiren Batuhan Kuyucugil, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Gece 1 civarlarında gelmişler, 12 aracın lastiğini patlatıp kaçmışlar. Alkollü olduklarını söylüyorlar. Komşumuz görmüş. Büyük ihtimal alkollüydü. Kapüşonlu biriymiş.”

Araçların lastiklerini zanlılar patlattı.

Görgü tanıklarından İlhan K. ise şöyle konuştu:

“Akşam yeni yatmıştık. Demir sesi gibi sesler duyup balkona çıktım. Evimin karşısındaki sokağın içerisinde birinin eğilip kalkar gibi gördüm. Onun karşısındaki apartmandan birisi bağırdı. O sırada adam arkası bana dönük şekilde ayağa kalktı. Bağırınca kaçmaya başladı. Hemen yan sokağa girip kayboldu. Siyah kazak gibi bir şey vardı. Tahminim ağız maskesi vardı. Çünkü yandan bakınca parlıyordu. Tam olarak bu kadar görebildim. Daha yanından görseydim belki de teşhis edebilirdim.”

Manisa’da park halindeki 12 aracın lastiğini kestiler
FOTOĞRAF 8
Title
Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Topçu Asım Mahallesi 3521 ve 3804 Sokak’ta gece saatlerinde park halindeki araçlarının lastiklerinin kesildiğini gören kişiler durumu polise bildirdi.
Title
Olay yerine gelen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemede, 12 aracın lastiklerinin kesici ve delici aletlerle patlatıldığını tespit etti.
Title
Görgü tanıklarıyla birlikte bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kayıplara karışan zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Title
Sabah saatlerinde aracının lastiğini değiştiren Batuhan Kuyucugil, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Gece 1 civarlarında gelmişler, 12 aracın lastiğini patlatıp kaçmışlar. Alkollü olduklarını söylüyorlar. Komşumuz görmüş. Büyük ihtimal alkollüydü. Kapüşonlu biriymiş.”
Title
Görgü tanıklarından İlhan K. ise şöyle konuştu:
Title
“Akşam yeni yatmıştık. Demir sesi gibi sesler duyup balkona çıktım. Evimin karşısındaki sokağın içerisinde birinin eğilip kalkar gibi gördüm. Onun karşısındaki apartmandan birisi bağırdı. O sırada adam arkası bana dönük şekilde ayağa kalktı. Bağırınca kaçmaya başladı. Hemen yan sokağa girip kayboldu. Siyah kazak gibi bir şey vardı. Tahminim ağız maskesi vardı. Çünkü yandan bakınca parlıyordu. Tam olarak bu kadar görebildim. Daha yanından görseydim belki de teşhis edebilirdim.”
Title
Manisa’da park halindeki 12 aracın lastiğini kestiler
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, park halindeki 12 aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilerek patlatıldı. Sabah saatlerinde aracının lastiğini değiştiren Batuhan Kuyucugil, “Gece 1 civarlarında gelmişler, 12 aracın lastiğini patlatıp kaçmışlar. Alkollü olduklarını söylüyorlar. Komşumuz görmüş. Büyük ihtimal alkollüydü. Kapüşonlu biriymiş” dedi.


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