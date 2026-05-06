Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 5 bin 238 adet hap ele geçirildi

6/05/2026, Çarşamba
Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada uyuşturucu maddeler bulundu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli yaşayan A.K. ve N.B.’nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin ikametlerine baskın düzenleyip, arama yaptı. Yapılan aramada 5 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


