Mansur Yavaş 'Çocuk Evleri'ni kapatıyor: Rusya gezine yaptığın masraf bu çocukların bir yılına yeter

Seçimlerin ardından yapılan ilginç görevlendirmeler, işçiler üzerinde kurulan baskılar ve daha önce hayata geçirilen projeleri sonlandırma gibi adımlarla gündem olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yine skandal bir karara imza attı.

Başkenti uzun yollar yöneten Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Yavaş'ın 'Çocuk Evleri' için kapatma kararı aldığını duyurdu.

Sürece ilişkin sosyal medya hesabından bilgi paylaşan Gökçek, "Ankara Büyükşehir'den inanılmaz uygulama... Mansur Yavaş'ın talimatıyla 'çocuk evleri' kapatıldı. Birçok yetim kızımız ve erkek evladımız ayrı ayrı evlerde kalıyor, çocukları ilkokuldan sonra üniversite bitinceye kadar yetiştiriyor ve sonunda evlendiriyorduk" ifadesini kullandı.

Söz konusu yetim çocuklar olunca 'tasarruf' akıllarına geldi

Mansur Yavaş'ın bu evleri 'tasarruf' gerekçesiyle kapattığına vurgu yapan Gökçek, şöyle devam etti:

"Yetim çocuklara 9 Ağustos'a kadar evleri terk etmeleri için tebligat yapıldı. Sizde vicdan ve merhamet yok mu?

Tasarrufunuz batsın. Dilerim çocukların ahı, büyüklerin bedduası sizi helak eder.

Sn Mansur Yavaş, senin İngiltere ve Rusya gezine yaptığın masraf, bu çocukların bir yılına yeter. Vicdan, vicdan, vicdan..."

2️⃣MANSUR YAVAŞ BU EVLERİ TASARRUF GEREKÇESİ İLE KAPATIYOR...

YETİM ÇOCUKLARA 9 AĞUSTOS’A KADAR EVLERİ TERK ETMELERİ İÇİN TEBLİGAT YAPILDI...



SİZ DE VİCDAN VE MERHAMET YOK MU?

TASARRUFUNUZ BATSIN.



DİLERİM ÇOCUKLARIN AHI,

BÜYÜKLERİN BEDDUASI SİZİ HELÂK EDER... — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) August 1, 2019

2️⃣MANSUR YAVAŞ BU EVLERİ TASARRUF GEREKÇESİ İLE KAPATIYOR...

YETİM ÇOCUKLARA 9 AĞUSTOS’A KADAR EVLERİ TERK ETMELERİ İÇİN TEBLİGAT YAPILDI...



SİZ DE VİCDAN VE MERHAMET YOK MU?

TASARRUFUNUZ BATSIN.



DİLERİM ÇOCUKLARIN AHI,

BÜYÜKLERİN BEDDUASI SİZİ HELÂK EDER... — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) August 1, 2019