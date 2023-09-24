Mansur Yavaş tüm çağrılara kulak tıkadı: Vatandaşın mağdur olduğu ABB'ye ait yolu Kahramankazan Belediyesi asfaltladı

Kahramankazan Belediyesi, ABB sorumluluğunda olan ve yıllardır kaderine terk edilen yolları asfaltladı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, ABB meclis toplantısında Kahramankazan Belediyesi ve Başkan Oğuz’u hedef alarak Büyükşehir’e ait işlerin yapılmamasını aksi takdirde savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etmişti. Bunu üzerine Kahramankazan’da bir yıldır asfalt atılması gereken yollarda ABB’nin herhangi bir çalışmasının olmaması Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u harekete geçirdi. Canlı yayında yaptığı açıklamada Başkan Oğuz, iki hafta içerisinde ABB’nin çalışmalara başlamaması durumunda kendi imkanları ile asfalt atacağını duyurmuştu.
Başkan Oğuz’un ABB Başkanı Yavaş’a tanıdığı sürenin dolmasıyla birlikte Kahramankazan’da yürüttüğü asfalt seferberliğine, ABB’ye ait yollar da dahil oldu.
“YOL KATILIM ÜCRETİ, HARÇLAR VE VERGİLER ABB’YE GİDİYOR FAKAT ASFALTI BİZ ATIYORUZ”
Başkan Oğuz halkın sık sık kendisinden ABB’ye ait yollara asfalt atılmasıyla ilgili talepte bulunduğunu ifade ederken vatandaşların mağdur olmaması için ellerini her türlü taşın altına koyacaklarını söyledi.
”KADERİMİZE BAKIN Kİ BÜYÜKŞEHİRİN BÜYÜK DEĞİL, KÜÇÜK OLDUĞU ZAMANLARDA BAŞKANLIK YAPIYORUZ”
Yaptığı açıklamada altını çizerek ABB’nin büyüklük vasfını yitirdiğini vurgulayan Başkan Oğuz, “Biz Büyükşehir’in hep büyüklüğüne alıştık, kaderimize bakın ki Büyükşehir’in büyük olduğu zamanlarda değil küçük olduğu zamanlarda başkanlık yapıyoruz. Büyükşehir büyüklük vasfını kaybetmiştir, abilik vasfını kaybetmiştir. Maalesef kendi ana görevlerini dahi yerine getiremez hale gelmiştir” dedi.
“BÜYÜKŞEHİRİN BÜTÇESİ BİZDEN 150 KAT BÜYÜK AMA ORTADA HİZMET YOK”
ABB’nin bütçesinin 58 milyar gibi bir rakam olduğunu fakat söz konusu vatandaşa hizmet götürmek olduğunda tek bir çivi dahi çakmadıklarını söyleyen Başkan Oğuz, “Bizim imkanlarımız, bütçemiz Büyükşehir ile kıyaslandığında 150 kat daha küçük bir belediyeyiz. Burada acil asfalt bekleyen yollar bir yıldır çağrılarımıza taleplerimize rağmen bekliyor. Büyükşehir yapmazsa biz yaparız demiştik. Sözümüzü de tutuyoruz. Her şey Kahramankazan’ımız için her şey hemşehrilerimiz için. Tekrar yineliyorum, savcılığa suç duyurusunda bulunacaksanız bu açıklamalar size delil olsun, size ait yolların asfaltını biz atıyoruz. Haberiniz olsun!” açıklamalarında bulundu.