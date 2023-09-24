Mansur Yavaş tüm çağrılara kulak tıkadı: Vatandaşın mağdur olduğu ABB'ye ait yolu Kahramankazan Belediyesi asfaltladı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, ABB meclis toplantısında Kahramankazan Belediyesi ve Başkan Oğuz’u hedef alarak Büyükşehir’e ait işlerin yapılmamasını aksi takdirde savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etmişti. Bunu üzerine Kahramankazan’da bir yıldır asfalt atılması gereken yollarda ABB’nin herhangi bir çalışmasının olmaması Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u harekete geçirdi. Canlı yayında yaptığı açıklamada Başkan Oğuz, iki hafta içerisinde ABB’nin çalışmalara başlamaması durumunda kendi imkanları ile asfalt atacağını duyurmuştu.

"Tüm ödemeler ABB’ye gidiyor fakat yollara Kahramankazan Belediyesi olarak biz asfalt atıyoruz. Büyükşehir’e ait bazı yolların özellikle acil olanların asfaltına başlıyoruz. Sayın Yavaş bizi savcılığa vereceğini söylemişti. Sayın Yavaş, ben kendimi size ihbar ediyorum. Size ait yolların asfaltını atıyorum. Gidin savcılığa ve vatandaşa hizmet götürüyor diye bize suç duyurusunda bulunun

"Tüm ödemeler ABB’ye gidiyor fakat yollara Kahramankazan Belediyesi olarak biz asfalt atıyoruz. Büyükşehir’e ait bazı yolların özellikle acil olanların asfaltına başlıyoruz. Sayın Yavaş bizi savcılığa vereceğini söylemişti. Sayın Yavaş, ben kendimi size ihbar ediyorum. Size ait yolların asfaltını atıyorum. Gidin savcılığa ve vatandaşa hizmet götürüyor diye bize suç duyurusunda bulunun

Yaptığı açıklamada altını çizerek ABB’nin büyüklük vasfını yitirdiğini vurgulayan Başkan Oğuz, “Biz Büyükşehir’in hep büyüklüğüne alıştık, kaderimize bakın ki Büyükşehir’in büyük olduğu zamanlarda değil küçük olduğu zamanlarda başkanlık yapıyoruz. Büyükşehir büyüklük vasfını kaybetmiştir, abilik vasfını kaybetmiştir. Maalesef kendi ana görevlerini dahi yerine getiremez hale gelmiştir” dedi.

ABB’nin bütçesinin 58 milyar gibi bir rakam olduğunu fakat söz konusu vatandaşa hizmet götürmek olduğunda tek bir çivi dahi çakmadıklarını söyleyen Başkan Oğuz, “Bizim imkanlarımız, bütçemiz Büyükşehir ile kıyaslandığında 150 kat daha küçük bir belediyeyiz. Burada acil asfalt bekleyen yollar bir yıldır çağrılarımıza taleplerimize rağmen bekliyor. Büyükşehir yapmazsa biz yaparız demiştik. Sözümüzü de tutuyoruz. Her şey Kahramankazan’ımız için her şey hemşehrilerimiz için. Tekrar yineliyorum, savcılığa suç duyurusunda bulunacaksanız bu açıklamalar size delil olsun, size ait yolların asfaltını biz atıyoruz. Haberiniz olsun!” açıklamalarında bulundu.