Gündem Mansur Yavaşın kapattığı evlerdeki çocuklara Mamak Belediyesi sahip çıktı Başkanlık konutu tahsis edildi
ANKARA

Mansur Yavaş'ın kapattığı evlerdeki çocuklara Mamak Belediyesi sahip çıktı: Başkanlık konutu tahsis edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yıllardır hizmet veren çocuk evleri Mansur Yavaş'ın kararıyla kapatılmıştı. Kapatılan evlerden onlarca çocuk tahliye edilmişti. Çocuklara daha önce de yaptığı açıklamalarda sahip çıkacağını açıklayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, başkanlık konutunu meclis kararı ile çocuklara tahsis etti. Oylama öncesi konu ile alakalı meclis üyelerine bilgi veren Başkan Köse, “Bölgemizde Mamak Belediye Başkanına tahsis edilmiş Başkanlık Konutunu ve yakınındaki bir başka evi öksüz ve yetim çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli bütün donanımları sağlayarak Çocuk Konuk Evi’ne dönüştürdük" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kapattığı çocuk evlerinden tahliye ettiği çocuklara, Büyükşehir Belediyesi Meclis kürsüsünden sahip çıkacağını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, konuyu Mamak Belediye Meclisi gündemine taşıyarak çocuk konuk evlerinin kurulmasına ilişkin meclis kararı aldı. Ekim ayı Mamak Belediye Meclis Toplantısı 1. Birleşimi’nde AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin kabul oyu, CHP’li meclis üyelerinin ret oyu sonucu oy çokluğu ile alınan kararla Mamak Belediyesi Çocuk Konuk Evleri’nin kurulmasına karar verildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse

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Mansur Yavaş kimsesiz çocukları 'ev'lerinden attı

Başkanlık konutu artık konuk evi

Oylama öncesi konu ile alakalı meclis üyelerine bilgi veren Başkan Köse, “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi gereği böyle bir karar aldık. Bölgemizde Mamak Belediye Başkanına tahsis edilmiş Başkanlık Konutunu ve yakınındaki bir başka evi öksüz ve yetim çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli bütün donanımları sağlayarak Çocuk Konuk Evi’ne dönüştürdük. Mobilyasıyla mutfağıyla ihtiyaçlarının tamamını şuanda sağladık, hazır olarak bekliyor. Süreç içerisinde sıkıntıya giren çocuklarımızın aileleriyle temaslar kurduk. İnşallah burada alacağımız karar sonrası çocuklar misafir edilmeye başlanacak. Bu süreçte siz değerli meclis üyelerimizle beraber olmak istiyoruz, destek bekliyoruz. Sizlerle beraber yavrularımıza sahip çıkalım istiyoruz” dedi.

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Mamak Belediyesi meclis toplantısı

Riskten daha çok bir sorumluluk olarak görüyoruz

  • Büyükşehir Belediyelerine ve 100 binin üzerinde nüfusu olan ilçe belediyeleri, 5393 sayılı Belediye Yasası’nda Çocuk Konuk Evi açma görevi verilmesine dair yasadan yola çıkarak sorumluluk kararı aldıklarını ifade eden Başkan Köse, “Her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için gerekli tüm önlemleri aldık. Maksimum gayret sarf ediyoruz ve edeceğiz. Hayat risktir, risk almış olabiliriz. Fakat biz işin özüne şöyle bakıyoruz. Yetim çocuklarımıza bakmayı riskten daha çok bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu çocuklar bakıma muhtaç ve biz bu çocuklara öyle ya da böyle bakacağız. Hatta benim ileride bir önerim daha olacak. Bir vakıf kuralım ve gönüllüler bu vakıfa katılsın. Öksüz ve yetim çocuklar için başka ne gibi projeler yapabiliriz hep beraber oturup konuşalım. Bu konular hepimizin sorumluluğunda olan konulardır” dedi.

Mikrofonlar asla kapanmayacak

Bütün meclis üyelerine konuyla ilgili söz hakkı vermek istediğini ve isteyen meclis üyelerinin kürsüye çıkarak fikirlerini özgürce dile getirmesi gerektiğini kaydeden Başkan Köse, “Bu kürsü milletin kürsüsüdür. Sizler seçilmiş insanlarsınız, sonuna kadar burada düşüncelerinizi ifade etmek sizin hakkınız, bu bir lütuf değildir. Ben burada sadece belediye başkanı olarak oturmuyorum, ben burada meclisi yöneten birisi olarak oturuyorum. Her birinizin sonuna kadar konuşmaya hakkı var, burada süre sınırlaması da yok. Bu kürsü milletin kürsüsü, bu meclis milletin meclisidir. Sizlerin mikrofonu asla kapanmayacak” dedi.

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