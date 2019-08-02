Gündem Mansur Yavaştan skandal talimat Ankaradaki Çocuk Evleri kapatılıyor
POLİTİKA ANKARA

Mansur Yavaş Ankara'daki çocuk evlerini kapatma kararı aldı

Mansur Yavaş'tan skandal talimat: Ankara'daki 'Çocuk Evleri' kapatılıyor

Göreve geldiğinden bu yana Ankara'da daha önce yapılan çok sayıda olumlu projeyi sonlandırması ve belediye işçilerine yapılan baskılarla gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş skandal bir karara daha imza attı. Başkenti uzun yıllar yöneten Melih Gökçek, Yavaş'ın yetim çocukların kaldığı evlerin kapatılması için 9 Ağustos'a kadar süre verdiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mansur Yavaş ve Melih Gökçek.
Mansur Yavaş ve Melih Gökçek.

Seçimlerin ardından yapılan ilginç görevlendirmeler, işçiler üzerinde kurulan baskılar ve daha önce hayata geçirilen projeleri sonlandırma gibi adımlarla gündem olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yine skandal bir karara imza attı.

Başkenti uzun yollar yöneten Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Yavaş'ın 'Çocuk Evleri' için kapatma kararı aldığını duyurdu.

Sürece ilişkin sosyal medya hesabından bilgi paylaşan Gökçek, "Ankara Büyükşehir'den inanılmaz uygulama... Mansur Yavaş'ın talimatıyla 'çocuk evleri' kapatıldı. Birçok yetim kızımız ve erkek evladımız ayrı ayrı evlerde kalıyor, çocukları ilkokuldan sonra üniversite bitinceye kadar yetiştiriyor ve sonunda evlendiriyorduk" ifadesini kullandı.

Söz konusu yetim çocuklar olunca 'tasarruf' akıllarına geldi

Mansur Yavaş'ın bu evleri 'tasarruf' gerekçesiyle kapattığına vurgu yapan Gökçek, şöyle devam etti:

  • "Yetim çocuklara 9 Ağustos'a kadar evleri terk etmeleri için tebligat yapıldı. Sizde vicdan ve merhamet yok mu?
  • Tasarrufunuz batsın. Dilerim çocukların ahı, büyüklerin bedduası sizi helak eder.
  • Sn Mansur Yavaş, senin İngiltere ve Rusya gezine yaptığın masraf, bu çocukların bir yılına yeter. Vicdan, vicdan, vicdan..."

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