Maraş’ın kapalısı kalkacak

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından KKTC’de 1974’ten bu yana kapalı olan Maraş bölgesinde “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı” düzenlendi. Önce soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ardından toplantının açılışında konuştu.

Maraş’ın 1974 öncesinde çok ciddi bir ekonomiye sahip, önemli bir turizm merkezi olduğunu anlatan Oktay, 1974’ten sonra barış görüşmeleri çerçevesinde iyi niyetle tek taraflı olarak kapatıldığını söyledi.

Oktay, Maraş’ın bu sürede bir hayalet şehre dönüştüğünü belirterek, “Bu, insanın içini sızlatıyor. Dolayısıyla şu andaki haliyle sadece burada kaybeden Kıbrıs Türkü değil aslında Rumlar da dahil herkesin kaybettiği bir ortamdayız” diye konuştu.

KIBRIS TÜRKÜ’NÜN TOPRAĞI

Bu kaybın artık bitmesi gerektiğini dile getiren Oktay, Kıbrıs olayının, Ada’daki Türk toplumuna zulmedilmesiyle başlayan bir süreç olduğunu belirterek, “Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı. Kıbrıs Türkü’nün toprağından basıyoruz. Şu anda başka bir yerde değiliz biz” dedi. Barış görüşmeleri çerçevesinde Maraş’ın iyi niyetle tek taraflı olarak kapatıldığını yineleyen Oktay, o dönem halihazırda işletmeleri olan insanların da yine gelip işletmelerini faaliyete geçirebileceklerinin öngörüldüğünü ifade etti.

ADIM ATMAMIZ DOĞAL

Oktay, “Artık Kıbrıs Türkü’nün ve aynı zamanda da aslında bölgenin de -buna Rumlar da dahildir- refah seviyesinin artışına, ekonomik anlamda, hatta sosyal ve siyasi anlamda da barış ikliminin artmasına vesile olacak şekilde artık kapalı Maraş’ın kapalısını kaldırmak lazım. Burası KKTC’nin kendi toprağıdır. Kıbrıs Türkünün kendi toprağında, kendi refahı ve ekonomisi için adım atması son derece meşrudur, doğaldır. Özellikle altını çizmek isterim ki kapalı Maraş’ın hayat bulması değil, yarım asırdır kullanıma kapalı olması abesle iştigaldir” diye konuştu.

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LAFAN İBARET DEĞİL

Oktay, kapalı Maraş’ın açılması için yapılan çalışmaların, Kıbrıs Türkünün statükoyu kabul etmeyeceğinin kanıtlarından birisi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır ve Kıbrıs Türk makamlarının aldığı karar kapsamında şu anda kapalı askeri bölgedir. Bölgeye ilişkin envanter çalışması, bu çalışmaya ehil ve muktedir olan KKTC Hükümeti tarafından yapılmaktadır. Bu hususu özellikle vurguluyorum; zira bazı çevreler bu gerçeği halen sindirememiştir. Kapalı Maraş’ın açılması laftan ibaret değildir.”

Oktay, artık Maraş’ta sivillerin de yaşamasını ve Kıbrıs Türkünün kendi toprağında hayatını sürdürebilmesini istediklerini söyledi.

Burası KKTC toprağıdır

Toplantıda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kapalı Maraş’ın KKTC toprağı olduğunun altını çizerek, buranın Kıbrıs Türk makamlarının aldığı karar kapsamında kapalı bir askeri bölge olduğunu bildirdi. Gül, “Bugün bize düşen, bu Kıbrıs davasını, Kıbrıs Türk halkının davasını, bir yük gibi değil, göğsünde bir çiçek gibi taşıyarak, sonuç alıcı, çözüm üretici bir hale getirmektir” dedi. Gül, bu toplantıların temel amacının da bu sonucu ortaya çıkarmak için yapılan çabalar olduğuna işaret etti. KKTC hükümetinin, Türkiye’nin de desteğiyle son dönemde kapalı Maraş dahil yürüttüğü envanter çalışmasının önemine dikkati çeken Gül, “Şunu herkesin bilmesi lazım ki kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır ve Kıbrıs Türk makamlarının aldığı karar kapsamında kapalı bir askeri bölgedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti halen devam eden envanter çalışmasını yürütmeye, hiç şüphe yoktur ki kelimenin tam anlamıyla hem ehil hem de muktedirdir” diye konuştu.

Gül, bu konuda temel yaklaşımın, “kimsenin mülkiyet hakkının ihlal edilmemesi, uluslararası hukuk çerçevesinde bu hakkın koruması” olduğuna işaret ederek, KKTC hükümetinin de bu hassasiyetle çalışmalarını yaptığını söyledi.