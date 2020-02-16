Gündem Maraşın kapalısı kalkacak
POLİTİKA

Maraş’ın kapalısı kalkacak

KKTC’de 1974’ten bu yana kapalı olan Maraş bölgesinde 46 yıl sonra tarihi bir toplantı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Maraş’ın açılmasının Kıbrıs Türk’ünün statükoyu kabul etmeyeceğinin en önemli kanıtı olduğunu söyledi. Oktay, “Maraş, Kıbrıs Türk’ünün toprağıdır. Artık Kapalı Maraş’ın ‘kapalı’sını kaldırmak lazım” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fuat Oktay ve KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
Fuat Oktay ve KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından KKTC’de 1974’ten bu yana kapalı olan Maraş bölgesinde “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı” düzenlendi. Önce soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ardından toplantının açılışında konuştu.

Maraş’ın 1974 öncesinde çok ciddi bir ekonomiye sahip, önemli bir turizm merkezi olduğunu anlatan Oktay, 1974’ten sonra barış görüşmeleri çerçevesinde iyi niyetle tek taraflı olarak kapatıldığını söyledi.

Oktay, Maraş’ın bu sürede bir hayalet şehre dönüştüğünü belirterek, “Bu, insanın içini sızlatıyor. Dolayısıyla şu andaki haliyle sadece burada kaybeden Kıbrıs Türkü değil aslında Rumlar da dahil herkesin kaybettiği bir ortamdayız” diye konuştu.

KIBRIS TÜRKÜ’NÜN TOPRAĞI

Bu kaybın artık bitmesi gerektiğini dile getiren Oktay, Kıbrıs olayının, Ada’daki Türk toplumuna zulmedilmesiyle başlayan bir süreç olduğunu belirterek, “Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı. Kıbrıs Türkü’nün toprağından basıyoruz. Şu anda başka bir yerde değiliz biz” dedi. Barış görüşmeleri çerçevesinde Maraş’ın iyi niyetle tek taraflı olarak kapatıldığını yineleyen Oktay, o dönem halihazırda işletmeleri olan insanların da yine gelip işletmelerini faaliyete geçirebileceklerinin öngörüldüğünü ifade etti.

ADIM ATMAMIZ DOĞAL

Oktay, “Artık Kıbrıs Türkü’nün ve aynı zamanda da aslında bölgenin de -buna Rumlar da dahildir- refah seviyesinin artışına, ekonomik anlamda, hatta sosyal ve siyasi anlamda da barış ikliminin artmasına vesile olacak şekilde artık kapalı Maraş’ın kapalısını kaldırmak lazım. Burası KKTC’nin kendi toprağıdır. Kıbrıs Türkünün kendi toprağında, kendi refahı ve ekonomisi için adım atması son derece meşrudur, doğaldır. Özellikle altını çizmek isterim ki kapalı Maraş’ın hayat bulması değil, yarım asırdır kullanıma kapalı olması abesle iştigaldir” diye konuştu.

LAFAN İBARET DEĞİL

Oktay, kapalı Maraş’ın açılması için yapılan çalışmaların, Kıbrıs Türkünün statükoyu kabul etmeyeceğinin kanıtlarından birisi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır ve Kıbrıs Türk makamlarının aldığı karar kapsamında şu anda kapalı askeri bölgedir. Bölgeye ilişkin envanter çalışması, bu çalışmaya ehil ve muktedir olan KKTC Hükümeti tarafından yapılmaktadır. Bu hususu özellikle vurguluyorum; zira bazı çevreler bu gerçeği halen sindirememiştir. Kapalı Maraş’ın açılması laftan ibaret değildir.”

Oktay, artık Maraş’ta sivillerin de yaşamasını ve Kıbrıs Türkünün kendi toprağında hayatını sürdürebilmesini istediklerini söyledi.

Burası KKTC toprağıdır

  • Toplantıda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kapalı Maraş’ın KKTC toprağı olduğunun altını çizerek, buranın Kıbrıs Türk makamlarının aldığı karar kapsamında kapalı bir askeri bölge olduğunu bildirdi. Gül, “Bugün bize düşen, bu Kıbrıs davasını, Kıbrıs Türk halkının davasını, bir yük gibi değil, göğsünde bir çiçek gibi taşıyarak, sonuç alıcı, çözüm üretici bir hale getirmektir” dedi. Gül, bu toplantıların temel amacının da bu sonucu ortaya çıkarmak için yapılan çabalar olduğuna işaret etti. KKTC hükümetinin, Türkiye’nin de desteğiyle son dönemde kapalı Maraş dahil yürüttüğü envanter çalışmasının önemine dikkati çeken Gül, “Şunu herkesin bilmesi lazım ki kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır ve Kıbrıs Türk makamlarının aldığı karar kapsamında kapalı bir askeri bölgedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti halen devam eden envanter çalışmasını yürütmeye, hiç şüphe yoktur ki kelimenin tam anlamıyla hem ehil hem de muktedirdir” diye konuştu.
  • Gül, bu konuda temel yaklaşımın, “kimsenin mülkiyet hakkının ihlal edilmemesi, uluslararası hukuk çerçevesinde bu hakkın koruması” olduğuna işaret ederek, KKTC hükümetinin de bu hassasiyetle çalışmalarını yaptığını söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Kapalı Maraş toplantısı birçok açıdan yanlış
DÜNYA
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Kapalı Maraş toplantısı birçok açıdan yanlış
Neredesin Ey İnsanlık!

Neredesin Ey İnsanlık!

Dünyanın gözü önünde 21. yüzyılın en büyük trajedisi yaşanıyor.
Akıncı: Kapalı Maraş toplantısı yanlış

Akıncı: Kapalı Maraş toplantısı yanlış

Arzulanan hedefe hizmet etmeyeceği çok açıktır.
Teröristi saklayan HDPli vekile soruşturma

Teröristi saklayan
HDP'li vekile soruşturma

Yardım ettiği terörist kıskıvrak yakalanmıştı.
Obüs ve tanklar sınırda

Obüs ve tanklar sınırda

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor.
Fenerbahçe ağır yaralı

Fenerbahçe ağır yaralı

Akaragücü'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.
İdlib için kritik tarih

İdlib için kritik tarih

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed rejimini uyardı.

Kıbrıs'a müjde

Kıbrıs'a müjde

​KKTC'ye 500 yataklı bir hastane yapılacak.
AK Parti üyelerine <br>telefon sürprizi

AK Parti üyelerine
telefon sürprizi

Erdoğan, canlı yayında 39 ilçeden parti üyelerini aradı.
Milletimiz<br> meydanlara dökülür

Milletimiz
meydanlara dökülür

​Erdoğan'dan yeni bir darbe girişimi söylentilerine yanıt.
S-400'ü etkilemez

S-400'ü etkilemez

​Lavrov ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan kritik açıklama.
Müzakereler<br>yeniden başlayacak

Müzakereler
yeniden başlayacak

Erdoğan ve Trump telefonda görüştü.
İnşallah şampiyon olacağız

İnşallah şampiyon olacağız

​Trabzonspor eski başkanlarından Nuri Albayrak kulübü ziyaret etti.
MİT kumpasında<br> şok detaylar

MİT kumpasında
şok detaylar

Savcı tespit etti parça parça birleştirilmiş.
Şarbon paniği

Şarbon paniği

Bursa'daki mezbaha ve havyan pazarı kapatıldı.
Korona karantinasının en küçüğü

Korona karantinasının en küçüğü

​Testler negatif çıkınca günler sonra annesine kavuştu.
FETÖ'cülerin katalog rezilliği

FETÖ'cülerin katalog rezilliği

​Evlenmeyi reddettiği kadını arkadaşıyla evlendirmişler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.