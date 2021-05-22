Mardin Derik kaymakamı Aytemür'ün hedefi 1 milyon zeytin ağacı

Göreve geldiği günden beri birçok proje ile vatandaşa hizmet eden Derik Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Sn. Hicabi AYTEMÜR'ün şimdiki hedefi Derik ilçesinde 200 bin olan zeytin ağacı sayısını 1 Milyona çıkarmaktır. Bu kapsamda Kaymakam AYTEMÜR'ün talimatları ile bir ekip kuruldu.

KAYMAKAMLIK EKİBİNDEN, “İZMİR ZEYTİNCİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ’NE” ZİYARET.

Kaymakamlık Ekibi, İzmir’de bulunan Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret ederek, Derik’te yürütülen zeytincilik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik teknik bilgiler edinmişlerdir.