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MARDİN

Mardin haberleri: İzolasyon sürecinde olanlara hasta bilekliği zorunluluğu

Mardin'de izolasyon kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle Valilik'ten yeni kural

Dünya'nın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de vakalar tırmanışa geçmiş durumda. Tedbir ve kurallara uymaya ne kadar dikkat edilirse virüsün yayılımının da o kadar azalması mümkün. Ancak kurallara uyma noktasında birçok sıkıntı yaşanıyor. Bu sıkıntıların yaşandığı şehirlerden biri de Mardin. İzolasyon kurallarına uymayan hasta ve temaslıların artması, yeni bir zorunluluğun getirilmesine yol açtı. Mardin Valiliği, izolasyon sürecinde olan kişiler için İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerince alınan yeni kararı açıkladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, tedavi ve takip süreci evlerinde devam eden koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif vakalar ile temaslı kişilere İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerince tek kullanımlık hasta bilekliği takılması kararı aldığı belirtildi.

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Kurallar ihlal ediliyor

PCR testi pozitif çıkarak evde takip ve tedavisi süren hastalar ile temaslıların bir kısmınınizolasyonkurallarına uymadıklarına dair birtakım geri bildirimler alınması üzerine böyle karar alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

3 bin 150 lira para cezası

  • "Yapılan denetimlerde bilekliğini çıkarmış olan vatandaşlarımıza izolasyon kurallarını ihlal ettikleri için yasa gereği 3 bin 150 TL para cezası uygulanacak.

İhbar hattı

  • Bilekliği yanlışlıkla kopan ya da yırtılan vatandaşlarımızın cezai müeyyide ile karşılaşmamak adına durumu derhal filyasyon ya da denetim ekiplerine bildirmesi gerekmektedir. Evleri ya da izole oldukları ortamın dışında hasta bilekliği ile sosyal hayata karışan ve halk sağlığını tehdit eden kişiler (535) 307 12 94 no' lu telefona ihbar edilebilecektir."
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