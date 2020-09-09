Mardin haberleri: İzolasyon sürecinde olanlara hasta bilekliği zorunluluğu Mardin'de izolasyon kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle Valilik'ten yeni kural Dünya'nın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de vakalar tırmanışa geçmiş durumda. Tedbir ve kurallara uymaya ne kadar dikkat edilirse virüsün yayılımının da o kadar azalması mümkün. Ancak kurallara uyma noktasında birçok sıkıntı yaşanıyor. Bu sıkıntıların yaşandığı şehirlerden biri de Mardin. İzolasyon kurallarına uymayan hasta ve temaslıların artması, yeni bir zorunluluğun getirilmesine yol açtı. Mardin Valiliği, izolasyon sürecinde olan kişiler için İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerince alınan yeni kararı açıkladı.

Haber Merkezi 09 Eylül 2020, 20:33 Son Güncelleme: 09 Eylül 2020, 20:54 AA