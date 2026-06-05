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Mardin merkezli 15 ildeki "yasa dışı bahis" operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

Mardin merkezli 15 ildeki "yasa dışı bahis" operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

12:115/06/2026, الجمعة
AA
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Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer zanlıların işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer zanlıların işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, MASAK ve Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, internet sitelerinde yasa dışı bahis oynattıkları ve sağlanan gelirin nakline aracılık ettikleri belirlenenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma, yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından yürütüldü. Bu kapsamda zanlıların hesaplarında, yasa dışı bahis kaynaklı 3 milyar liralık para hareketliliği tespit edildi.

Mardin, Diyarbakır, Adana, Hatay, Ağrı, Giresun, Muğla, Antalya, Aydın, Manisa, İstanbul, Ankara, İzmir, Ordu ve Mersin'de düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer zanlıların işlemlerinin sürdüğü belirtildi.




#İçişleri Bakanlığı
#mardin
#yasa dışı bahis
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