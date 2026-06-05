Mardin merkezli 15 ildeki "yasa dışı bahis" operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, MASAK ve Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, internet sitelerinde yasa dışı bahis oynattıkları ve sağlanan gelirin nakline aracılık ettikleri belirlenenler hakkında soruşturma başlatıldı.