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Mardin'de çalılık alanda korkutan yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Mardin'de çalılık alanda korkutan yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

16:0711/06/2025, Çarşamba
IHA
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Mardin'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Mardin'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çalılık alanda yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, 8 Mart Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çalılık alanda yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



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