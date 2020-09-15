Mardin'de iki terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

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Trump: Beşar Esed'in ortadan kaldırılmasını istedim ama Mattis bunu yapmadı

ABD Başkanı Trump, Beşşar Esad'ın 'ortadan kaldırılmasını' istediğini ancak dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis'in bunu yapmak istemediğini söyledi. Trump göreve geldiğinde savunma bakanı olarak atadığı Mattis için, "Bana göre çok kötü bir generaldi, kötü bir liderdi" diye bahsetti.