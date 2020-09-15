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ANKARA

Mardin'de iki terörist teslim oldu

Mardin'de iki terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Mardin'de 2 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Haberi duyuran İçişleri Bakanlığı, teröristlerin emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde teslim olduklarını belirtti. Bakanlık, böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 153'e yükseldiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde Suriye'de faaliyet yürüten 2 teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

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Toplam teslim olan terörist sayısı 153 oldu

Bakanlık, 2 teröristin daha teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 153'e yükseldiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, Suriye'de faaliyet yürüten 2 örgüt mensubu bugün Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 153'e yükseldi."

Sur'da teslim olan teröristlerin görüntüleri paylaşıldı
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Sur'da teslim olan teröristlerin görüntüleri paylaşıldı
Diyarbakır Sur'da devam eden operasyonlarda 13 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu. Bugüne kadar Sur'daki operasyon bölgesinde 52 kişinin yanlarındaki 12 çocuk ile güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Askeri kaynaklar, 13 PKK'lının teslim olmaları sırasında çekilen videoları yayınladı.
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