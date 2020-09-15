Mardin'de iki terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde Suriye'de faaliyet yürüten 2 teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Toplam teslim olan terörist sayısı 153 oldu
Bakanlık, 2 teröristin daha teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 153'e yükseldiğini belirtti.
Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
- "İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, Suriye'de faaliyet yürüten 2 örgüt mensubu bugün Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 153'e yükseldi."