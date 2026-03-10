Yeni Şafak
Mardin’de kuduz alarmı: Bir mahalle karantinaya alındı

15:1310/03/2026, Salı
DHA
Mardin/Ömerli
Mardin'in Ömerli ilçesi kırsal Kaynakkaya Mahallesi’nde kuduz şüphesi bulunan bir inekten alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Mahalle karantinaya alınarak, hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Mardin'deki kırsal Kaynakkaya Mahallesi'nde bulunan bir inekteki 'kuduz' şüphesi, ekipleri harekete geçirdi.

Ömerli ilçesinin kırsal Kaynakkaya Mahallesi’nde bir ineğin aniden rahatsızlanması üzerine veteriner hekime haber verildi. Yapılan ilk incelemede kuduz şüphesi tespit edilmesi üzerine durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirildi.

Bölgeye gelen ekipler, kuduz şüphesi bulunan inekten numune aldı. Alınan numuneler inceleme için laboratuvara gönderildi. Mahalle ikinci bir duyuruya kadar karantinaya alınırken, hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. İnekten alınan numunenin sonuçlarının cuma günü çıkması bekleniyor.




#mardin
#karantina
#kuduz
