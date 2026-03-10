Mardin’de kuduz alarmı: Bir mahalle karantinaya alındı

Ömerli ilçesinin kırsal Kaynakkaya Mahallesi’nde bir ineğin aniden rahatsızlanması üzerine veteriner hekime haber verildi. Yapılan ilk incelemede kuduz şüphesi tespit edilmesi üzerine durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirildi.