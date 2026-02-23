Yeni Şafak
'İstanbul'da kuduz vakalarında patlama' iddiaları yalanlandı: Valilik tarih vererek açıklamada bulundu

00:3523/02/2026, Pazartesi
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Valiliği, kentte “kuduz vakalarında patlama” olduğu yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, İstanbul’da son kuduz vakasının 2007’de görüldüğü, 2025’te uygulanan 123 bin 538 kuduz aşısının ise tedbir amaçlı yapıldığı belirtildi.

İstanbul Valiliği, "İstanbul'da kuduz vakalarında patlama" şeklindeki haber, yayın ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli medya ve sosyal medya mecralarında "İstanbul'da kuduz vakalarında patlama" şeklinde haber, yayın ve paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Kentte yapılan kuduz aşısı sayıları baz alınarak yapılan bu haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da son kuduz vakası 2007 yılında görülmüştür. Bu tarihten beri, şehrimizde herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmamıştır. 2025 yılında İstanbul genelinde toplam 123 bin 538 kuduz aşısı uygulanmış olup, bu uygulamaların tamamı tedbir amacıyla yapılan aşılarıdır. Tedbir aşılamalarının bir kısmı sahipsiz sokak hayvanı saldırı sonucu, bir kısmı ise sahipli hayvanların tırmalama, salya bulaşması ve benzeri sebeplerle oluşan durumlarda uygulanmıştır."​​​​​​​


