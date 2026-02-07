Yeni Şafak
Elazığ'da altı köy karantinaya alındı

7/02/2026, Cumartesi
G: 7/02/2026, Cumartesi
IHA
Koyun ve keçilerde çiçek hastalığı tespit edildi.
Elazığ’ın Keban ilçesinde bir küçükbaş hayvancılık işletmesinde çiçek hastalığı görülmesi nedeniyle altı köy karantinaya alındı.

Keban’da bir vatandaşa ait küçükbaş hayvancılık işletmesindeki koyun ve keçilerde çiçek hastalığı tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından ilçede bulunan Çalık, Sağdıçlar, Büklümlü, Ulupınar, Bahçeli ve Bademli köyleri karantina altına alındı. Ekipler, köylerde aşılama çalışması başlattı.



