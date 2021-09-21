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İSTANBUL

Marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, İstanbul'da bazı zincir market şubelerinde etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimler esnasında bir zincir marketin şubesinde ekmeğin fiyatına ilişkin sorun tespit edildi. İstanbul'da belirlenen fiyat ekmekte kilogramı 9 TL olması gerekiyor. Ancak marketteki birim fiyatının 9,60 TL olarak yazıldığı fark edildi. Bunun üzerine tutanak tutuldu.

Haber Merkezi AA
Marketlerde fahiş fiyat denetimi
Ticaret Bakanlığından İstanbul'daki marketlerde "fiyat ve etiket" denetimi.

Ticaret Bakanlığı'nca, İstanbul'un Anadolu yakasındaki bazı zincir market şubelerinde etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı. Yapılan denetimler esnasında bir zincir marketin şubesinde ekmeğin fiyatına ilişkin bir sorun tespit edildi.

EKMEKTEKİ BİRİM FİYATI DENETİME TAKILDI

Soruna ilişkin bilgi veren Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, "İstanbul'da belirlenen fiyat ekmekte kilogramı 9 TL olması gerekirken, burada birim fiyatı 9,60 TL yazıyor. Bunu tutanak tutarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'muza ileteceğiz" dedi.

KURULUN ONAYI SONRASI CEZA NE OLACAK?

Eğer burada Kurul haksız fiyat artışı olduğuna kanaat getirirse, gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. 10 bin 900 TL ile 109 bin TL arasında değişen bir ceza kesilecek.

FİYAT VE ETİKET FARKI İNCELENİYOR

Kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında bir fark olup olmadığını, etiketteki bilgilerin doğru olup olmadığını, diğer yandan indirimli fiyatlara ilişkin indirimlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin denetim yaptıklarını ifade eden Şahin, Bakanlık tarafından yürütülen denetimlerin tüm Türkiye'de süreceğini aktardı.

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