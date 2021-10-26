​Marketlerden sözlü savunma

COVID-19 salgınının başladığı günlerde, özellikle zincir marketlerdeki ürünlere beklenilenin üstünde zam geldi. Son dönemde artan fiyatlara ilişkin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘fahiş fiyatın önüne geçeceğiz’ açıklaması geldi.

EKONOMİ Zincir marketler 27 Ekim'de sözlü savunma verecek

Bununla birlikte, Erdoğan’ın açıklamasının ardından fiyat denetimleri artırıldı. Rekabet Kurulu, COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açılan soruşturmada sona geldi.

Fatura kayıtları, kar marjı ve stok durumu incelenen market ve tedarikçiler yarın sözlü savunma verecek. Online yapılacak toplantıya, şikâyetçi ve üçüncü kişiler de dahil olabilecek. Süreç, gıdada fahiş fiyat artışları kapsamında başlatılmıştı.

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