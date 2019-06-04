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Marketten çikolata ve kahve çaldı - İstanbul yerel haberleri

Marketten kahve ve çikolata çaldı

Avcılar'da müşteri gibi girdiği marketten çikolata ve kahve çalan şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri maddi durumu olmadığı için şahsın çikolata ve kahve çalmış olabileceği ihtimali üzerinde dursa da kısa bir araştırmanın ardından gerçek farklı çıktı.

Haber Merkezi DHA
Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekibi akşam saatlerinde Denizköşkler Mahallesi'nde şüphe üzerine Sezgin C.'yi durdurdu.

Aranan Sezgin C.'nin üzerinde 44 çikolata ile 4 küçük paket kahve bulundu. Yapılan araştırmada bu kişi hakkında herhangi bir suç kaydı veya arama olmadığı anlaşıldı.

Polisler Sezgin C.'ye bu çikolata ve kahveleri nereden aldığını sorunca çelişkili yanıtlar aldı.

Şüphelenen polisler 100 metre geride bir market zinciri şubesi olduğunu göz önüne alarak buradaki güvenlik amiri ile görüşüp güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde şüphelinin markette montunun iç kısmına seri bir şekilde çikolata ve kahveleri doldurduğu görüldü. Şikayet üzerine şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmaya devam ediliyor.

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