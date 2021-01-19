Gündem Marmara Bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olacak
İSTANBUL

Marmara Bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında olacağı öngörülüyor. Bölgede yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Haber Merkezi AA
Marmara Bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olacak.
Marmara Bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

  • İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde hafif kar yağışı tahmin edilen bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın batı ve kuzeybatı, gece güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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