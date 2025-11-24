Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Marmara Denizi açıklarında hortum görüldü

Marmara Denizi açıklarında hortum görüldü

15:5524/11/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Denizde çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Denizde çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Marmara Denizi, Büyükçekmece açıklarında hortum görüldü. Denizde çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunda İstanbul için sağanak yağmur uyarısında bulunuldu.

Gece etkili olan yağmurun ardından Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında öğle saatlerinde hortum çıktığı görüldü.

Görenlerin hayretle izlediği hortum kısa sürede kaybolurken, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



#hortum
#Marmara Denizi
#Büyükçekmece
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ ilk evim arsa projesi Adana tahsis ve peşinat ön katılım bedeli tutarı ve ödeme tarihleri açıklandı