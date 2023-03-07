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Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

AFAD, merkez üssü Marmaraereğlisi açıkları olan Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

11:49 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

AFAD'ın verilerine göre saat 11.36'da merkez üssü Marmaraereğlisi açıkları olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


AFAD, sarsıntının derinliğinin 8.63 km olduğunu belirtti.


#deprem
#Marmara Denizi
#Tekirdağ
1 saat önce
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Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
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