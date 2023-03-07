Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

Asrın Felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul'dan göç hızlandı. İlk alternatif ise deprem riskinin de az olduğu Trakya bölgesi oldu. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da depremden sonra 53 binin üzerine konutta kiralama veya satış işlemi gerçekleşirken, fiyatlar ise üç katına çıktı.