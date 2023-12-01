Meteoroloji Genel Müdürlüğünün

açıklamasına göre, halen Marmara'nın batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırarak 2 Aralık Cumartesi günü (yarın) Çanakkale, Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.