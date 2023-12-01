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Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın batısı için yarın kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
14:50 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Meteorolojiden fırtına uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün
açıklamasına göre, halen Marmara'nın batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırarak 2 Aralık Cumartesi günü (yarın) Çanakkale, Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

#Marmara
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#İstanbul
#Çanakkale
#Edirne
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