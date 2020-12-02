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Gündem Marmara İlahiyat hocası Mustafa Öztürk, Kuran-ı Kerim hakkındaki skandal sözleri sonrası emekliliğini istedi
İSTANBUL

Marmara İlahiyat hocası Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim hakkındaki skandal sözleri sonrası ​emekliliğini istedi

Marmara İlahiyat hocası Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim hakkındaki skandal sözleri sonrası emekliliğini istedi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ile ilgili yaptığı konuşmada, ayetlerden örnek vererek “Bu Allah’ın dili olabilir mi?” ifadesini kullanması tepki topladı. Tepkilerin ardından Öztürk'ün emekliliğini istediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Öztürk
Mustafa Öztürk

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim hakkında yaptığı konuşmada, tepki çeken sözler kullandı. Tepki çeken sözlerin ardından Öztürk'ün emekliliğini istediği ortaya çıktı.

Marmara İlahiyat hocası Öztürk’ten Kur'an hakkında skandal sözler: Bu Allah’ın dili olabilir mi?
OYNAT 02:19
Marmara İlahiyat hocası Öztürk’ten Kur'an hakkında skandal sözler: Bu Allah’ın dili olabilir mi?
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mustafa Öztürk'ün, Kur'an-ı Kerim ile ilgili yaptığı konuşmada, ayetlerden örnek vererek “Bu Allah'ın dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir” ifadesini kullanması tepki topladı.

Video kaydı ortaya çıkan konuşmasında Öztürk, “Kur'an 23 sene Velid bin Mugire aşağı Asbil Vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine'ye sıkıştırmış. İnsanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Hem ‘kel’ hem ‘fodul' ve 'piç' ifadesi kullanılıyor” şeklinde konuşarak "Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Feverandır. Olabilir" diyor.

Tepki çeken ifadelerin ardından Öztürk'ün emekliliğini istediği ortaya çıktı. Öztürk'ün ihraç edilme olasılığına karşı emekliliğini istediği yorumları yapıldı.

Marmara İlahiyat hocası Öztürk’ten Kur'an-ı Kerim hakkında skandal sözler: Bu Allah dili olabilir mi?
GÜNDEM
Marmara İlahiyat hocası Öztürk’ten Kur'an-ı Kerim hakkında skandal sözler: Bu Allah dili olabilir mi?
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