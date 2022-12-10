Gündem Marmara Üniversitesinde deprem tatbikatı
İSTANBUL

Marmara Üniversitesi'nde deprem tatbikatı

Marmara Üniversitesinde deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı. Tüm birimler tarafından bünyelerindeki personele, deprem sırasında izlenecek adımlar konusunda bilgilendirmeler yapıldı. İstanbul'daki bazı üniversitelerin temsilcileri de tatbikatı gözlemci olarak izledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Marmara Üniversitesinde deprem tatbikatı
Marmara Üniversitesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Üniversitenin açıklamasına göre, tatbikatı, Göztepe Yerleşkesi'ndeki Rektörlük Acil Durum Merkezi'nden Rektör Prof. Dr. Mustafa Kurt yönetti. Kurt, üniversitenin tüm yerleşkelerinde oluşturulan acil durum merkezleriyle kurulan canlı bağlantıyla çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tatbikat öncesinde, beklenen İstanbul depremi için yapılan hazırlık çalışmaları ve acil durum planının uygulama esasları konusunda tüm bina yöneticileriyle uzaktan ve yüz yüze toplantılar gerçekleştirildi.

Tüm birimler tarafından bünyelerindeki personele, deprem sırasında izlenecek adımlar konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Tatbikat sırasında Recep Tayyip Erdoğan Maltepe Külliyesinde Teknoloji Fakültesinden kalkan bir dron ile çekilen görüntüler, Maltepe ve Başıbüyük yerleşkeleri tahliye edildiği sırada canlı olarak Göztepe Yerleşkesi Acil Durum Merkezi'ndeki ekrandan takip edildi.

Üniversitenin Kızılay Kulübü öğrencileri de tatbikat sırasında toplanma bölgesinde bekleyenlere Kızılay mobil aşevinden sıcak çorba ikram etti.

Tatbikatta, deprem anında binaların tahliyesi, haberleşme, sağlık, arama-kurtarma, lojistik, ulaşım, iyileştirme gibi hizmetlerin yönetilmesi konusunda uygulamalı çalışmalar yapıldı.

İstanbul'daki bazı üniversitelerin temsilcileri de tatbikatı gözlemci olarak izledi.

Rektör Kurt, tatbikatın ardından depremler gibi afetlerin hiçbir zaman yaşanmaması temennisinde bulunarak, katkı sağlayan Sivil Savunma ve Kızılay öğrenci kulüpleri ile diğer görevlilere teşekkür etti.
Deprem oldu sandık

'Deprem oldu sandık'

İstanbul'da korku dolu anlar.
Kayalıkların dibinde görüldü

Kayalıkların dibinde görüldü

Böylesine ilk kez rastlandı: Marmara'da ilginç görüntü.
Bakan Soylunun sesini bastırmaya çalışan CHPli Tuncay Özkan TBMMdeki çekmecelere zarar verirken kameralara yakalandı

Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme.

​Boğazına bıçak dayayıp taciz etmeye çalıştı.

​Kale direğinin altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Doğada kendiliğinden yetişiyor.

Neresi olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.

Sahilin her yerini kapladı.

Daha üst seviyeye taşınacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.