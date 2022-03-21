Marmara’da deniz ulaşımına poyraz engeli.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ’da beklenen poyraz başladı. Poyrazın başlamasıyla Marmara Denizi’nde bulunan çok sayıda büyük gemi ve balıkçı teknesi, Tekirdağ kıyılarına yanaştı. Büyük gemiler Tekirdağ açıklarında beklerken, küçük balıkçı tekneleri ise Süleymanpaşa Balıkçı Limanında rıhtıma bağladı. Rıhtıma bağlanan bir tekne poyraza daha fazla dayanamayarak battı.
BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su ürünleri kooperatifi başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyraz sebebiyle denize açılamadıklarını ifade ederek, "Poyraz fırtınasından dolayı şu anda arkadaşlarımız ağlarına bakım yapıyorlar. Fırtına dindikten sonra balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerine devam edeceklerdir. Fırtınadan sonra vatandaşlarımız inşallah günlük taze balık yemeye devam edecek" dedi.
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Fatih Mahallesi'nde, önceki gün öğle saatlerinde, 5'er katlı 5 bloktan oluşan Çiçek Apartmanları Sitesi'nin arka bahçesinde, kar yağışı sonrası toprağın yumuşamasıyla heyelan meydana geldi. Toprak kaymasıyla istinat duvarının bir kısmı çöktü. Yakın çevre zeminde ve site etrafındaki duvarda çatlaklar oluştu. İhbarla bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve zabıta ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Tedbir amaçlı sitenin C ve D bloklarındaki 20 daire, tahliye edildi. Bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarının yanına giderken, bir kısmı da otellere yerleştirildi.
Mühürlenen binaların önünde polis ekipleri de nöbet tutmaya başladı. Ekipler, emniyet şeridi çekilen sitenin apartman ve bahçe girişine izin vermedi. AFAD, belediye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede teknik inceleme başlattı. Riskli alandan örnekleri alınan binalarla ilgili teknik rapor hazırlanacağı belirtildi. Binalarla ilgili kararın, raporun ardından verileceği öğrenildi. Sitenin bazı sakinleri de yağış sonrası olası toprak kaymasına karşı zemine naylon sererek önlem alındı.
Boşaltılan binada kardeşinin oturduğunu belirten Şenol Küçük, \"Zeminde kaymalar meydana gelmiş ama sebebini bilmiyoruz. Polis ekipleri, boşaltılan binaların önünde nöbet tutuyor. Vatandaşların bir kısmı otellere yerleştirildi bir kısmı da aile, eş, dost, akrabanın evine gitti. Benim kardeşim bu binada oturuyor. O da benim evime geldi. Akıbetlerinin ne olacağını biz de bilmiyoruz\" diye konuştu.<br>Büyük korku yaşadıklarını belirten Yusuf Bıyık ise \"Bahçe alanı bir anda koptu gitti, biz de büyük bir korku yaşadık. Ekipler geldi, binaları boşalttı. Binalara giriş-çıkış kesinlikle yaşanmıyor. Görüşmeler ve incelemeler başlatıldı. Birçok kişi akrabalarına birçok kişi de valilik tarafından otellere yerleştirildi. Çoluk çocuk herkes perişan halde. Çocuklar okullarına gidemiyor. Burada gerekli tedbirleri alıp, binaları tekrar kullanıma açacaklarını duyduk. Naylonlu önlem aldılar, ne kadar fayda sağlar; bilmiyoruz\" dedi.
Heyelan sonrası boşaltılan sitede Karadeniz usulü çözüm
Trabzon'da, heyelan sonrası 20 dairesi boşaltılan sitedeki 2 binada oturanlar, olası toprak kaymasına karşı zemine naylon serdi. Bahçe alanının bir anda koptuğunu belirten Yusuf Bıyık, "Naylonlu önlem aldılar, ne kadar fayda sağlar; bilmiyoruz" dedi.
Fatih Mahallesi'nde, önceki gün öğle saatlerinde, 5'er katlı 5 bloktan oluşan Çiçek Apartmanları Sitesi'nin arka bahçesinde, kar yağışı sonrası toprağın
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Karadeniz'e kıyısı olan Karasu'da, dalgalar nedeniyle 2 kilometrelik plaj kısmında daha önce de oluşan erozyon devam etti. Dev dalgalar, son 1 ay içinde 20 metrelik kıyıyı aldı.
Erozyon, sahildeki evin bahçesine kadar geldi. Bahçenin etrafındaki çitlerin erozyonla yok olduğu gözlendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekip, bölgede inceleme yaptı.
Erozyonun olduğu bölgeye dalgaların ulaşmasını engellemek için Karasu'nun diğer bölgesinde olduğu gibi deniz içinde dalgakıranlar yapılması planlanıyor.<br>
BAŞKAN SARI: BU SENE ÇOK HIZLI AŞINMA VAR<br><br>Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, erozyonun yıllara yayılan durum olduğunu belirterek, dalgakıranların bulunduğu kesimde erozyon meydana gelmediğini, yaklaşık 2 kilometrelik kesimde olduğunu, bu alana da dalgakıranların yapılması gerektiğini söyledi.
Nisan ayında hızlıca tahkimat yapılması gerektiğini belirten Sarı, \"Altyapı Genel Müdürlüğü'nün hızlı bir şekilde çözüm üretmesi gerekiyor. Tabi bu kış şartlarında buna bir şey yapma imkanı olacağını düşünmüyorum ama önümüzdeki nisan ayı içinde hızlıca tahkimatın yapılması gerekiyor. Aksi takdirde sahil projemizin duvarına deniz gelmek üzere. Yaklaşık 20 metre gibi bir mesafe kalmış durumda, dolayısıyla yola geliyor. Çok hızlı bir şekilde aşınma var bu sene içerisinde. Geçen sene 15 milyona mal ettiğimiz sahil projemizi bu gidişle alacaktır, yola gelecektir. Burada artık inceleme aşamasını bitirdik, faaliyete geçmesini düşünüyorum. Nisan ayı içinde burada hızlıca çalışmanın başlanması gerektiğini düşünüyorum\" dedi.
Sakarya'da kıyı erozyonu: 20 metrelik aşınma oldu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kış aylarının sert geçmesi nedeniyle sahilin 2 kilometrelik kesiminde kıyı erozyonu meydana geldi. Dev dalgalar, son 1 ayda 20 metrelik kısımda aşınmaya neden oldu. Belediye Başkanı İshak Sarı, bu yıl çok hızlı aşınma yaşandığını ve bakanlığın inceleme başlattığını söyledi.