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Marmara’da gemi battı: 6 mürettebat aranıyor

Marmara Denizi’nde seyreden ‘BATUHAN A’ isimli 69 metrelik kargo gemisi İmralı Adası’nın yakınlarında su alarak battı. Kaptan Hasan Mehmet Uyanık, Başmühendis Murat Çalışkan, gemi sahibi Murat Altıntaş, aşçı Zeynep Kılınç, makineci Ahmet Atav ve yağcı Doğuşcan Yaylak’tan oluşan 6 kişilik mürettebat kayboldu.

04:00 - 16/02/2024 Cuma
Güncelleme: 02:25 - 16/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Marmara Adası’ndan Bursa’nın Gemlik ilçesine kuru yük getiren 69 metrelik kargo gemisi Batuhan A Marmara Denizi’nde battı.
Marmara Adası’ndan Bursa’nın Gemlik ilçesine kuru yük getiren 69 metrelik kargo gemisi Batuhan A Marmara Denizi’nde battı.

Marmara Adası’ndan Bursa’nın Gemlik ilçesine kuru yük getiren kargo gemisi Batuhan A, İmralı Adası açıklarında battı. 69 metrelik kuru yük gemisinin 60 ton dolomit yüklü olduğu ve limandan ayrıldıktan 2 saat sonra arıza yapmış olabileceği iddia edildi. Aralarında geminin sahibi Murat Altıntaş'ın da bulunduğu 6 kişilik Türk mürettebatı arama çalışmaları başladı. Ekipler, geminin battığı bölgede boş bir can salı tespit etti.

2021’DE KARAYA OTURMUŞ

Geminin geminin 2 Nisan 2021 tarihinde de Çanakkale açıklarında karaya oturduğu ortaya çıktı. Çanakkale Biga'da karaya oturan ‘Batuhan A’ isimli kargo gemisi kaptanı durumu telsizle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bildirerek yardım istemişti. Gemi, yapılan çalışmaların ardından 2 gün sonra kurtarılmıştı.

MÜRETTEBAT BELLİ OLDU

Gemide Kapt. Hasan Mehmet Uyanık (69), Başmüh. Murat Çalışkan (33), aynı zamanda geminin sahibi olan Kapt. Murat Altıntaş (51), gemici olarak kayıtlarda yer alan aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav (22) ve yağcı olarak görev yapan bir denizci olduğu öğrenildi. Geminin mürettebat listesinde yer alan ve iş bulduğu için yayınladığı teşekkür videosu ortaya çıkan Yağcı Doğuşcan Yaylak’ın gemiden iki gün önce ayrıldığı belirlendi. Gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç’tan (33) geriye gemide makara zımparaladığı anlar ve 'Benden bir tane daha yok' şarkısını dinlediği ait görüntüler kaldı.


Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: Altı kişilik mürettebat için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı
Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: Altı kişilik mürettebat için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunduğunu açıkladı. Batan kuru yük gemisi Batuhan A'nın 2021 yılında da Çanakkale'de karaya oturduğu ve 2 günlük çalışmayla kurtarıldığı ortaya çıkarken, gemi mürettebatının da isimleri belli oldu.


#Marmara Adası
#Kargo gemisi
#Marmara Denizi
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