Marmara’da gemi battı: 6 mürettebat aranıyor

Marmara Adası’ndan Bursa’nın Gemlik ilçesine kuru yük getiren kargo gemisi Batuhan A, İmralı Adası açıklarında battı. 69 metrelik kuru yük gemisinin 60 ton dolomit yüklü olduğu ve limandan ayrıldıktan 2 saat sonra arıza yapmış olabileceği iddia edildi. Aralarında geminin sahibi Murat Altıntaş'ın da bulunduğu 6 kişilik Türk mürettebatı arama çalışmaları başladı. Ekipler, geminin battığı bölgede boş bir can salı tespit etti.

Gemide Kapt. Hasan Mehmet Uyanık (69), Başmüh. Murat Çalışkan (33), aynı zamanda geminin sahibi olan Kapt. Murat Altıntaş (51), gemici olarak kayıtlarda yer alan aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav (22) ve yağcı olarak görev yapan bir denizci olduğu öğrenildi. Geminin mürettebat listesinde yer alan ve iş bulduğu için yayınladığı teşekkür videosu ortaya çıkan Yağcı Doğuşcan Yaylak’ın gemiden iki gün önce ayrıldığı belirlendi. Gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç’tan (33) geriye gemide makara zımparaladığı anlar ve 'Benden bir tane daha yok' şarkısını dinlediği ait görüntüler kaldı.