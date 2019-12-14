Gündem Kar yağması gerekirken sıcaklıklar artıyor
İSTANBUL

Marmara'da sıcaklıklar artacak

Kar yağması gerekirken sıcaklıklar artıyor

Aralık ayının ortalarına gelinirken hava sıcaklıkları ise şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda mevsimin ilk karının yağdığı İstanbul'da kısa süreli soğuk havanın ardından sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre sıcaklıklar 1 ila 3 derece artacak.

Haber Merkezi AA
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Trakya'nın batısında aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkması, rüzgarın güney ve güneydoğu, zamanla doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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9 YILIN EN SICAK VE KURAK AYLARI

İstanbul Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Toros, son 9 yılın en sıcak ve kurak aylar olarak tarihe geçtiğini belirtmişti.

Beylikdüzü metrobüs üst geçidinde geçen yıl, lapa lapa yağan karda vatandaşlar yürümekte güçlük çekmişti.

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