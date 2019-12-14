Kar yağması gerekirken sıcaklıklar artıyor

Dünya

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Arjantin'e iltica etti

Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola, Bolivya'da muhalefet ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales'in sığınmacı olarak Arjantin'e geldiğini açıkladı. Öte yandan Sola, "Morales kendini burada daha iyi hissediyor. Bizden özel bir koruma da istemedi. Biz Morales'ten politik açıklamalar yapmamasını istiyoruz, kendisinden talebimiz bu" dedi.