Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Marmara'nın güneyi ve doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Marmara'nın güneyi ve doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

16:0610/05/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, bugün Marmara'nın güneyi ve doğusu için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yapılan değerlendirmeler sonucu bugün 21.00'e kadar Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Meteoroloji
#Balıkesir
#Çanakkale
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
9000 gün değil, 7200 prim günü emekli edecek! 1999 sonrası SGK girişi olana 5 yıl kazançlı emeklilik tablosu oluştu