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Sakarya'da kuvvetli yağış uyarısı

Sakarya'da kuvvetli yağış uyarısı

13:1710/05/2025, Cumartesi
IHA
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Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre şehir genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı uyarıda bulundu.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, yağışların yer yer kısa süreli ve şiddetli olabileceği belirtilerek, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji verilerine göre; ilimizde bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağan ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.


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