Marmaray seferleri sabaha kadar ücretiz devam edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Marmaray seferlerinin sabaha kadar süreceğini duyurdu.
SABAHA KADAR ÜCRETSİZ SÜRECEK
Karaismailoğlu'nun açıklamasında şu ifadelere yer aldı:
- "İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir."
Marmaray'dan daha önce yapılan açıklamada da yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirilmişti.