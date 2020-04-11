Gündem İstanbulda Marmaray seferleri yarım saatlik aralıklarla devam ediyor
İSTANBUL

Marmaray seferleri yarım saatlik aralıklarla devam ediyor

İstanbul'da Marmaray seferleri yarım saatlik aralıklarla devam ediyor

Marmaray'ın Halkalı-Gebze tren seferleri, sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında kalan görevli ve vatandaşların ulaşımlarının sağlanması amacıyla yarım saat aralıklarla yapılıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Marmaray Halkalı-Gebze tren seferlerinin, sokağa çıkma yasağı kapsamı haricinde olan görevli ve vatandaşların, ev, iş ve görev yerlerine ulaşmaları için 06.00-22.00 arası yarım saatte bir yapılacağı belirtildi.

Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde cadde, sokak ve yollar boş kaldı
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Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde cadde, sokak ve yollar boş kaldı
30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelgeyle yasağın detaylarını ve açık olacak iş yeri, işletme, kurumları da kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen kentlerde cadde, sokak ve yollar boş kaldı.
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