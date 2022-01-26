Gündem Bakanlık açıkladı Marmaray bugün de ücretsiz
İSTANBUL

Bakanlık açıkladı: Marmaray bugün de ücretsiz

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu "Bakanlığımıza bağlı Marmaray'da bugün de seferler İstanbullu vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek" dedi.

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İstanbul'da 3 gündür yaşanan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Megakentte ulaşımda yaşanan aksaklık sonrası mağdur olan vatandaşların kullanması için Marmaray seferleri ücretsiz yapıldı.

  • Karla mücadelenin devam ettiği İstanbul'da Bakanlığa bağlı olarak hizmet veren Marmaray'da yeni günde de ücretsiz hizmet verilecek.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı son dakika açıklamasında "Bakanlığımıza bağlı Marmaray'da bugün de seferler İstanbullu vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek" dedi.

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