Bakanlık açıkladı: Marmaray bugün de ücretsiz

İstanbul'da 3 gündür yaşanan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Megakentte ulaşımda yaşanan aksaklık sonrası mağdur olan vatandaşların kullanması için Marmaray seferleri ücretsiz yapıldı.

Karla mücadelenin devam ettiği İstanbul'da Bakanlığa bağlı olarak hizmet veren Marmaray'da yeni günde de ücretsiz hizmet verilecek.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı son dakika açıklamasında "Bakanlığımıza bağlı Marmaray'da bugün de seferler İstanbullu vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek" dedi.

Bakanlığımıza bağlı #Marmaray bugün de, sabaha kadar ücretsiz olarak seferlerine devam etmektedir. — T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) January 26, 2022

ÖZGÜN Marmaray ücretsiz mi? Marmaray geçişleri ne zamana kadar ücretsiz?