Marmaray'da dehşet anları: Yolcular korku dolu gözlerle izledi

Marmaray Kadıköy Ayrılık Çeşmesi durağında iki grup arasında kavga çıktı. Marmaray’da görevli güvenlikçiler, grupları ayırmak isterken bir süre sonra kavgaya dahil oldu. Ardından güvenlikçiler ile grup arasında tekme ve tokat kavga çıktı. Güvenlikçiler ve grup, tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Bu sırada üç kişinin arasında kalan bir güvenlikçi yere düştü. Üç kişi, yere düşen güvenlikçiye tekme ve yumruklarla saldırdı. Yere düşen başka bir güvenlikçide, kavgaya karışan bir kişi tarafından tekmelendi. Taraflar güçlükle sakinleştirilirken, yaşanan kavga kameraya saniye saniye yansıdı.