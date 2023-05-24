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Marmaray'da dehşet anları: Yolcular korku dolu gözlerle izledi

Maltepe'de Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu'nda etkinlik alanında düzenlenen konser sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

11:42 . 24/05/2023 Çarşamba
DHA
Marmaray'da feci kavga kamerada

Marmaray'da feci kavga kamerada

Kavga, öncek gün akşam saatlerinde Maltepe'deki Süreyyapaşa Marmaray İstasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, etkinlik alanında yapılan konser sonrası istasyona gelen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. İstasyonda başlayan kavga bir süre trenin içinde de devam etti.

Tekme ve yumruklarla iki grubun birbirine saldırdığı kavga bazı yolcular tarafından ayrılmak istendi. Kavga anları tren istasyonunda bekleyen diğer yolcular tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. İki grup arasında yaşanan kavga nedeniyle, trende hasar oluştuğu öğrenildi.

 




#Marmaray
#korku
#dehşet
#kavga
30 dakika önce
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