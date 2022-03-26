Marmaray'da maske tartışması: Bu kişi tehlike arz ediyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Atatürk'ün partisi terör örgütleriyle düşüp kalkmaktadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya'daki belediye başkanları toplantısında konuşma yaptı. Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Bahçeli, 'Atatürk'ün partisi terör örgütleriyle düşüp kalkmaktadır. FETÖ bunların yanındadır. CHP Genel Başkanı telaş ve korku içindedir. Yalan üstüne yalan konuşmaktadır. Şuuru kapanmış, akıl ve izan ölçüleri tümden kaybolmuştur. Bir gün dediğini diğer gün inkar etmektedir. Sabah başka, akşam başkadır. CHP Genel Başkanı PKK/YPG'nin Türkiye'ye saldıracağına inanmıyor. Tezkereye hayır diyerek terörle mücadeleye karşı çıkıyor. Diyarbakır'da Türk tarihine, utanmadan, sıkılmadan karanlık iftirası atıyor. İbn-i Sina ne demişti; “Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.” Bir tarafta zillet, diğer tarafta millet vardır. Bir tarafta zillet, diğer tarafta ise milletin ruh kökünden doğan Cumhur İttifakı vardır.' diye konuştu.



