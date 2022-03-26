Gündem Marmarayda maske tartışması Bu kişi tehlike arz ediyor
İSTANBUL

Marmaray'da maske tartışması: Bu kişi tehlike arz ediyor

Marmaray'da 2 yolcu arasında maske takma tartışması yaşandı. Güvenlik görevlilerin müdahale ettiği tartışma, başka yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Haber Merkezi DHA
Marmarayda maske tartışması: Bu kişi tehlike arz ediyor
O anlar kameraya böyle yansıdı.

Pendik durağındaki Marmaray treninde dün akşam saatlerinde maske takan kadın yolcu, maskesi takılı olmayan başka bir yolcuyu uyardı. İkili arasında tartışma yaşandı. Diğer yolcular da geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine özel güvenlik görevlilerine haber verildi.

Maske takmayan yolcuya tepki gösteren yolcu güvenlik görevlilerine, "Bu kişi benim için tehlike arz ediyor. Almanızı istiyorum. Şikayetçi olmayacağım" dedi.

Yaşanan tartışma başka yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Marmaray'da yolcuların maske tartışması kameraya yansıdı
OYNAT 00:43
Marmaray'da yolcuların maske tartışması kameraya yansıdı
Marmaray'da iki yolcu arasında maske takma tartışması yaşandı. Güvenlik görevlilerin müdahale ettiği tartışma, başka yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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