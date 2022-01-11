Gündem Marmarayda maske tartışması Uyarılara aldırmayan 2 kadın indirildi
İSTANBUL

Marmaray'da maske tartışması: Uyarılara aldırmayan 2 kadın indirildi

Marmaray'da 2 kadın yolcu maske takmayı kabul etmeyince güvenlik görevlileri tarafından indirildi. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Marmarayda maske tartışması: Uyarılara aldırmayan 2 kadın indirildi
Marmaray'da maske tartışması.

Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nda dün öğle saatlerinde 2 kadın yolcu, diğer yolculardan gelen uyarılara rağmen maskelerini takmadı.

10 DAKİKA İKNA İÇİN UĞRAŞTILAR

Bunun üzerine özel güvenlik görevlilerine haber verildi. Güvenlik görevlileri tren hareket ederken, 2 kadını ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabaları da fayda etmeyince tren Pendik'te durduruldu.

Güvenlik amiri gelerek 2 kadın yolcunun inmesini istedi. Ancak kadınlar avukatları gelmeden inmeyeceklerini söyledi. Bu esnada tren birkaç dakika bekletildi. Diğer yolcular da işlerine geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine 2 kadın güvenlik görevlileri tarafından zorla indirildi. Trenden inerken 2 kadının 'hepinizden davacı olacağım' dediği duyuldu. Ardından tren tekrar hareket etti.

İETT otobüsünde görülmemiş maske tartışması: Tek başına bütün otobüsü çileden çıkardı
OYNAT 03:17
İETT otobüsünde görülmemiş maske tartışması: Tek başına bütün otobüsü çileden çıkardı
Kadıköy'den Pendik'e giden İETT otobüsündeki yolcu maskesini burnunun altına indirince diğer yolcular tepki gösterdi, otobüs karıştı. Hakaretlerin havada uçuştuğu tartışma anları yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


Metroda 'maske' kavgası: Nefes almak için çıkardım
GÜNDEM
Metroda 'maske' kavgası: Nefes almak için çıkardım
Bahçesine portakal dikerken buldu

Bahçesine portakal dikerken buldu

​Toprağı kazdıkça daha fazlası ortaya çıktı.
14 il için sarı kod

14 il için 'sarı kod'

İstanbul ve Ankara'ya yarın kar geliyor.
Fezleke Cumhurbaşkanlığında

​HDP'li vekilin PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

​Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den son dakika açıklaması.

​Mülteci üzerinden artık 'çift taraflı' provokasyonlar yürütülüyor.

​Kıbrıs Adası açığındaki deprem tüm bölgede hissedildi.

İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket.

Şubat sonrası Meclis gündemine getirilecek.

İETT kazalarının nedeni ortaya çıktı.

​Kilo almaması gerekiyor bu yüzden geceleri aç yatıyor.

​Yeni yıl ile birlikte zam geldi: Maaşa göre kim ne kadar alacak?

​Yasa teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

​185 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.
Cezası iki milyon liraya çıkarıldı

Cezası iki milyon liraya çıkarıldı

​Beklenen düzeleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmen duyuruldu, yıl sonuna kadar ücretsiz.

​Rusya Devlet Başkanı Putin'den, Kazakistan için Ukrayna benzetmesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.